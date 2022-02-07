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姐夫農場生產無毒雞蛋創新銷售 場主：供應客戶不缺蛋

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供

北部地區春節前至今雞蛋缺貨，超市、賣場一蛋難求，桃園市龍潭區大北坑休閒農業區的姐夫農場創新銷售經營方式，供應客戶「不缺蛋」，場主鍾志忠今天上午表示，該農場自行繁殖小雞，採用飼料零藥物檢出、無毒飼養、每天生產雞蛋，採取年繳銷售模式，現在市面缺蛋，該農場穩定供應客戶雞蛋，「沒有缺蛋問題」。

鍾志忠、茉羽軒夫妻5年前在龍潭區小北坑地區經營姐夫農場，有別其他雞場經營方式，鍾志忠說，他自行繁殖小雞、孵卵、留種保障雞隻品種，該農場飼養雞隻維持400多隻，大約7、8個品種，採用零藥物檢出飼料、無毒飼養方式，並以手工撿蛋，維持雞蛋品質。

該農場每天生產約200多顆雞蛋，為維持雞蛋穩定供貨，由於雞蛋產量有限，該農場採取年繳銷售模式，鍾志忠表示，該農場透過年繳銷售，分每月24顆、40顆、60顆雞蛋3種出貨宅配方式，該農場可保障貨源，提供客戶穩定、安心使用雞蛋，沒有缺蛋問題。

春節至今市面持續缺蛋，許多超市、賣場更祭出「每人限量購買雞蛋」，讓家庭主婦十分頭痛，姐夫農場的客戶卻無缺蛋問題，鍾志忠表示，該農場不提供零售雞蛋，不過農場推出小農體驗活動，民眾入場300元可實際參加撿雞蛋、擦蛋、裝蛋體驗，並可帶回一盒（6顆）雞蛋，該農場還有其他小雞出租和孵卵計畫，讓民眾認識雞隻和雞蛋。

桃園市龍潭區姐夫農場負責人鍾志忠（見圖）繁衍養雞年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場負責人鍾志忠（見圖）繁衍養雞年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供
桃園市龍潭區姐夫農場養雞採年繳銷售，穩定供應客戶雞蛋不缺貨。圖／姐夫農場提供

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