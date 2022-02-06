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憂染疫採檢站大排長龍 桃園龍潭市場明公休2月8日復業
全家旗下的物流公司日翊員工的確診家人曾在桃園市龍潭公有零售市場擺攤，引起該市場攤商及春節採購民眾憂心忡忡，龍潭市民活動中心採檢站下午採檢民眾大排長龍，龍潭里長古智仁、龍潭公有零售市場自治會下午表示，該里和市場連續4天環境清消，市場休市3天至今天，明天適逢市場例行公休，最快後天（8日）恢復營業，依實聯制和防疫規定進入採買。
全家旗下日翊文化行銷公司物流群聚染疫，員工家人案19152自1月27日至31日曾在龍潭公有零售市場外圍擺攤，市府宣布該市場休市3天清消及增設龍潭市民活動中心採檢站提供攤商、民眾PCR採檢，2月4日第一天採檢182人全部陰性、昨天採檢513人全部陰性，今天採檢大約400多人，市府表示，為提供民眾採檢防疫需求，龍潭市民活動中心採檢站採檢延至9日。
龍潭市民活動中心採檢站今天下午前往採檢民眾大排長龍，長達4、50公尺，吳先生說，他與妻子1月29日去龍潭市場採買年貨，雖買完就走，還是會害怕，所以來做第2次採檢；劉先生說，明天恢復上班，公司要求PCR證明，他來做採檢。敏盛醫護採檢人員忙碌、表示，昨、今兩天採檢人較多，可能擔心疫情，都是隨到隨採。
古智仁表示，龍潭公有零售市場傳出疫情後，他配合市府連續4天在市場周邊進行環境清消，維護環境安全，龍潭市民活動中心採檢站連續兩天採檢人多，主要是明天恢復上班，很多工廠要求採檢證明，加上去外地玩的人回來會擔心，都來採檢比較安心。
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