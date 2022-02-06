快訊

台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不到1個月牆上滿是擦撞痕 遠百竹北停車場難倒駕駛

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
地上停車場牆壁上滿是擦撞痕跡，民眾抱怨車道狹窄根本難以會車。記者巫鴻瑋／攝影
地上停車場牆壁上滿是擦撞痕跡，民眾抱怨車道狹窄根本難以會車。記者巫鴻瑋／攝影

遠百竹北上月14日開始試營運，每天都如周末假日般湧入大量購物人潮，但停車場動線卻遭民眾批評設計不良，有如考驗駕駛技術，牆上滿是擦撞痕跡，遠百竹北回應將研議如何改善，目前則暫時加派人力疏導指揮車輛進出。

竹北警分局假日已加派警力協助百貨周邊交通疏導；為了解決車輛進出停車場問題，避免車輛在彎道互相碰撞或擦撞牆壁，百貨業者從早上11點開門營業到晚上10點打烊，在停車場每層樓及出入口加派至少2名以上人力，透過無線電聯繫進行交管，同一時段只能單向通行，並表示會研議如何進一步改善停車場進出動線。

據了解，遠百竹北停車場分為地上及地下2處停車場，分別是地上1到7樓的莊敬二街公有停車場有800個停車位，地下2到4樓百貨私有停車場685個停車位，是新竹縣政府近年最自豪的大型停車場BOT案，不僅讓停車場用地活用為更具吸引力的百貨，還希望能解決周邊商圈路邊停車位難找問題。

不過遠百竹北已成為新竹民眾消磨時間的重要去處，每天都人車爆滿，甚至還讓原本周末假日人滿為患的巨城變空城，尤其假日更因車輛排隊進停車場回堵長上千公尺，一路塞到自強南路，造成周邊數條道路嚴重打結，反而加劇交通問題，民眾就指出是停車場設計不良導致，難以消化出入車輛。

不少民眾就在網路發文指出，無論是地上或地下停車場動線設計都從存在嚴重瑕疵，例如地上停車場上下樓都是同道雙向，車道卻非常狹窄，僅寬約5公尺，根本難以會車，牆壁上早已留下滿滿擦撞痕跡，更指五顏六色的鈑金烤漆都刮在牆上，像是參與式塗鴉。

地下停車場出口則有考驗駕駛技術的大柱子，尤其對大車十分不友善，在注意左側可能會擦撞柱子的同時，右側又有一道牆緊貼，且該出口是近乎90度的直角彎道，批評根本是「考照魔王關卡」，也有不少民眾反映已經中招，只能自認倒霉、無奈自己駕駛功力還不純熟。

民眾不滿發問為何進出停車場動線不分開設計，使得出入口擠在同位置造成交通打結，認為百貨停車場應要進行重新設計調整，更有民眾指出既然是BOT案，縣府應負起責任，不能讓交通繼續混亂下去。

停車場 新竹

延伸閱讀

「遠百竹北」成熱搜關鍵字 全館人氣王訂位滿檔到3月

相關新聞

餐廳違法動物展演 苗縣府輔導改善

苗栗縣公館鄉某餐廳遭檢舉涉嫌違反動保法展演動物，動保所將輔導改善。動保團體初估，桃竹苗約有十多家業者仍未合法，凸顯相關單...

中二補選挫敗 牽動苗縣長選舉 國民黨有新布局？ 3人步調不變

國民黨受到台中市第二選區立委補選挫敗影響，政壇盛傳苗栗縣長選舉下屆參選人布局發生變化，國民黨目前檯面上的立委徐志榮、縣議...

竹北遠百停車場「考照魔王關」

遠百竹北店上月14日起試營運，每天湧入大量購物人潮，但停車場動線卻遭民眾批評設計不良，有如考驗駕駛技術，牆上已滿是擦撞痕...

桃園春節垃圾收不完 車滿停收惹怨

春節後桃園市家戶垃圾大增，前天清運，桃園、中壢、龜山等區有不少路線垃圾車塞滿停收、遲到半小時以上，昨又停收，引發民眾抱怨...

憂染疫採檢站大排長龍 桃園龍潭市場明公休2月8日復業

全家旗下的物流公司日翊員工的確診家人曾在桃園市龍潭公有零售市場擺攤，引起該市場攤商及春節採購民眾憂心忡忡，龍潭市民活動中...

道路坑洞釀事故 苑裡鎮長春節不打烊補洞

苗栗縣苑裡鎮苗43線、南山東西七路口附近，今天上午8點多發生機車事故，疑因路面坑洞造成機車自撞倒地，騎士受輕傷無大礙，車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。