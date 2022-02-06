不到1個月牆上滿是擦撞痕 遠百竹北停車場難倒駕駛

遠百竹北上月14日開始試營運，每天都如周末假日般湧入大量購物人潮，但停車場動線卻遭民眾批評設計不良，有如考驗駕駛技術，牆上滿是擦撞痕跡，遠百竹北回應將研議如何改善，目前則暫時加派人力疏導指揮車輛進出。

竹北警分局假日已加派警力協助百貨周邊交通疏導；為了解決車輛進出停車場問題，避免車輛在彎道互相碰撞或擦撞牆壁，百貨業者從早上11點開門營業到晚上10點打烊，在停車場每層樓及出入口加派至少2名以上人力，透過無線電聯繫進行交管，同一時段只能單向通行，並表示會研議如何進一步改善停車場進出動線。

據了解，遠百竹北停車場分為地上及地下2處停車場，分別是地上1到7樓的莊敬二街公有停車場有800個停車位，地下2到4樓百貨私有停車場685個停車位，是新竹縣政府近年最自豪的大型停車場BOT案，不僅讓停車場用地活用為更具吸引力的百貨，還希望能解決周邊商圈路邊停車位難找問題。

不過遠百竹北已成為新竹民眾消磨時間的重要去處，每天都人車爆滿，甚至還讓原本周末假日人滿為患的巨城變空城，尤其假日更因車輛排隊進停車場回堵長上千公尺，一路塞到自強南路，造成周邊數條道路嚴重打結，反而加劇交通問題，民眾就指出是停車場設計不良導致，難以消化出入車輛。

不少民眾就在網路發文指出，無論是地上或地下停車場動線設計都從存在嚴重瑕疵，例如地上停車場上下樓都是同道雙向，車道卻非常狹窄，僅寬約5公尺，根本難以會車，牆壁上早已留下滿滿擦撞痕跡，更指五顏六色的鈑金烤漆都刮在牆上，像是參與式塗鴉。

地下停車場出口則有考驗駕駛技術的大柱子，尤其對大車十分不友善，在注意左側可能會擦撞柱子的同時，右側又有一道牆緊貼，且該出口是近乎90度的直角彎道，批評根本是「考照魔王關卡」，也有不少民眾反映已經中招，只能自認倒霉、無奈自己駕駛功力還不純熟。

民眾不滿發問為何進出停車場動線不分開設計，使得出入口擠在同位置造成交通打結，認為百貨停車場應要進行重新設計調整，更有民眾指出既然是BOT案，縣府應負起責任，不能讓交通繼續混亂下去。