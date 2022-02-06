竹市5工程 獲頒中央「馬路好行獎」　

內政部營建署「2020馬路好行」評選結果近期出爐，新竹市東大路亮點計畫、育賢國中通學步道及建功國小通學步道獲3座優良獎，另有2座佳作獎及5座個人貢獻獎。

市長林智堅今說，市府致力打造步行城市並與中央攜手，透過纜線地下化、號誌共桿、拓寬人行道等推動新竹最美林蔭大道東大路；另為育賢國中打造創校60多年來首座通學步道，還與陽明交大攜手打開校園圍牆，設置建功國小通學步道，解決20年來交通難題。

林智堅表示，市府積極整合既有步道系統、公園、學校等公共資源，打造步行城市，近年更爭取內政部營建署提升道路品質計畫補助，2020年投入2.8億元改善東大路步行環境及1平方公里42處路口號誌纜線地下化，也投入2.4億推動17處通學步道，友善環境改善成果倍受肯定。

市府表示，2020馬路好行計畫評比全國22縣市138件作品，竹市東大路亮點計畫、育賢國中通學步道及建功國小通學步道工程獲頒優良獎；鐵道路二段人行道規畫建置與公道五路迎賓景觀人行空間改善計畫獲佳作獎；交通處科長林立偉、承辦人員蕭瑞瑩及陳湘怡、教育處科長吳碧惠及育賢國中校長黃淑文則獲個人貢獻獎，得獎者分別在工程執行期間，積極與民眾及其他機關溝通協調，創造安全舒適的人行環境及通學步道。

市府表示，東大路是新竹市交通的重要軸線，東大路亮點計畫以「好舒適、好安全、好環境」三大改造重點，維持6線車道，人行步道加寬一倍至6公尺，以「造林」方式將東大路變身為最美林蔭大道。全線1.3公里打造無障礙環境、設置庇護島及行穿線退縮，讓老人及行動不便的民眾可以安心過馬路。

此外，藉由該工程，東大路及舊城區1平方公里也整併號誌、纜線地下化及整合指標系統，解決長期以來天空纜線和標誌牌雜亂無章的現象，不只重現城市最美天際線，也不再影響駕駛人的視野，讓用路人都能清晰辨識。

育賢國中為竹市唯一沒有通學步道的學校，學生與社區居民經常與車爭道、險象環生，在市府協助下，學校主動退縮校地、拆除車棚，重新規畫使用透空圍籬，更融入社區環境兼顧居民停車需求，2019年完工啟用後，打造總長518公尺、寬1.5到4公尺的環校通學步道，是創校64來首座通學步道。