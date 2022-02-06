公館鄉餐廳養50多隻兔子 苗栗動防所：涉非法展演

苗栗縣公館鄉一家餐廳動物園區飼養50幾隻兔子，遭檢舉涉嫌違反動物保護法展演動物，且疏於照顧，甚至任其傷病未治療，苗栗縣動物保護防疫所日前稽查初步排除虐兔，將輔導非法展演部分改善。

公館鄉這家餐廳強調自然生態與互動式庭園景觀特色，動防所人員1月24日稽查，動物區因疫情關係停止開放，園區有52隻兔、2隻羊、3隻鴨、4隻雞，及13隻虎皮鸚鵡、3隻金絲雀等，餐廳3天後公告關閉動物區，並聲明絕對沒有虐待動物，也受到很好的照顧。

「鳥語獸躍 AnimalSkies」臉書粉絲專頁長期關心展演動物問題，先後於去年10月9日、12日，及今年1月16日3次現場調查，並公布影片，檢舉公館鄉餐廳業者涉嫌違反動保法展演動物，放任遊客餵食兔子吃魚飼料、戲謔兔子，未提供無限量牧草，沒有妥適照顧，任公兔打架、互咬 ，兔子眼睛發炎、耳朵有傷口卻未隔離治療。

鳥語獸躍 AnimalSkies發起一人一信給農委會、苗栗縣政府等單位，訴求嚴格稽查，嚴懲非法動物展演場所，引起網友熱烈討論，苗栗縣議員曾玟學關心，表示將會持續追蹤事件最新進度。

動防所指出，1月24日稽查結果，動物區雖採免費參觀方式飼養，但與餐廳涉及間接營利關聯，將輔導提出合法申請或停止展演，不過，業者已關閉動物園區，並允諾送養動物，此外，現場沒有設置魚飼料，業者表示如有發現遊客餵食不適當食物，將會出面制止。

當時約50隻免子正在進食牧草，客觀未見有搶食行為，難以認定有牧草供給不足情形，業者額外提供樹幹、樹枝等作為動物磨牙需求，另業者歷次檢討改善，已設置隔離區，安置生病照護等需動物，並有合約獸醫院負責診療。 苗栗縣公館鄉一家餐廳動物園區遭檢舉，苗栗縣動物保護防疫所稽查業者涉及違法展演動物，沒有發現不當對待動物。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供 苗栗縣公館鄉一家餐廳動物園區遭檢舉，苗栗縣動物保護防疫所稽查業者涉及違法展演動物，沒有發現不當對待動物。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供 苗栗縣公館鄉一處餐廳飼養的兔子身上有多處傷口。圖／「鳥語獸躍」臉書提供

鳥語獸躍志工發現兔子們擠在餵食孔搶食，被不平整的鐵絲籠刮傷。圖／「鳥語獸躍」臉書提供