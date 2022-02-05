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2000元現鈔妝點 企業主百萬元乞回后厝龍鳳宮龜王

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王（左）仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王（左）仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，今年大龜王仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜是以新台幣2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元，吸引眾人目光，另外一座以50元硬幣製作的平安龜也以22萬8000元由信眾乞得，有企業人士今天並表態明年將加碼乞龜，預料龜王金額將破百萬元。

后厝龍鳳宮管理委員陳美月說，乞龜習俗在大陸沿海及閩南地區已有數百年歷史，流傳到台灣並不斷演變，早年是為求子、求平安，現代工商社會生意人腦筋會選擇乞金錢龜，帶回去當錢母祈福，事業更興旺發展，但每年需要製龜的「錢母」金額不定，今年乞得龜王的企業家已連莊數年。

龍鳳宮擁有高達136台尺、號稱全世界最高的大媽祖神像，香火鼎盛，今年新春期間香客人潮不斷，廟方推出乞龜祈福平安祭活動，連日來在宮前廣場展示以錢幣、紙鈔製作的祈福金錢龜，各種尺寸、大小不一，有的還用美元、人民幣裝飾製作，各式各樣陳列，場面壯觀，廟方將持續展至元宵節當天上午，歡迎信眾前往欣賞。

后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王（左）仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王（左）仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮今天舉辦壬寅年乞龜祈福擲龜王平安文化祭，大龜王仍由地方企業家以百萬元乞得，祈福錢龜以2000元現鈔裝飾，光鈔票價值就有數十萬元。記者胡蓬生／攝影

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