春節旅遊踏青 桃園大溪老街、角板山爆人潮

今年春節期間受疫情影響，桃園市大溪老街、小烏來風景區各景點延至今天上午人潮不多，今天下午桃園雨勢停止，大溪老街、角板山、永安漁港部分熱門景點人潮湧現，大溪老街遊逛人潮增達四成多最多，市府觀旅局長楊勝評表示，今年春節疫情的確影響民眾出遊走春，至下午雨勢稍停稍停，大溪老街、角板山、永安漁港景點首見春節走春人潮湧現。

桃園市23個觀光旅遊景點、步道及休閒農業區，可供民眾春節戶外走春遊逛去處，春節期間因為陰雨綿綿，加上疫情嚴峻，許多民眾不敢輕易戶外旅遊踏青，至今天春節假期尾聲，桃園雨勢暫停，悶久的人潮陸續前往大溪老街、角板山遊憩區及永安、竹圍漁港走春踏青。

市府觀旅局表示，根據「桃園景點人潮警示燈號」顯示，春節期間包括大溪老街人潮不多景點，至今天下午可能雨勢暫停，人潮湧進老街、老廟普濟堂周邊及角板山遊憩區，人潮都達到五成及五成多，永安漁港海螺廣場完成，人潮也達三、四成，竹圍漁港人潮約三成多，成為春節至今人潮較多景點，其他景點人潮仍不多，各景點人潮燈號均顯示「綠燈」未達警示狀況。