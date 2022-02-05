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竹市茶花產銷班鎮園寶 百年茶花王「白寶塔」雪白綻放

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
百年茶花白寶塔是茶花園的鎮園之寶。圖／新竹市政府提供
百年茶花白寶塔是茶花園的鎮園之寶。圖／新竹市政府提供

新竹市茶花產業享譽全國，茶花苗與盆栽市占率達5成。香山茶花園中百年茶花樹「白寶塔」更綻放雪白色茶花。該樹原為陳松輝老先生所有，跟著陳老先生歷經半個世紀，直到遇見同樣熱愛茶花的新竹市茶花產銷班長邱穩正，珍貴的「白寶塔」才落腳於香山茶花園內，值得一賞。

百年茶花樹「白寶塔」前主人、高齡80多歲的陳松輝說，他種植白寶塔已經50多年，早將之視為女兒，他最驕傲「白寶塔」盛開時的雪白姿態。若不是苦無適合種植的地方，他才不會將白寶塔「出嫁」。

陳松輝說，他將「白寶塔」徵婚啟事上網後，曾有人想以數十萬元高價收購，他都不願意割愛，唯獨看見香山茶花園的班長邱穩正對茶花熱愛，才點頭將「白寶塔」嫁出去。

邱穩正說，他被陳老先生與「白寶塔」人樹情緣感動，從「白寶塔」經過矮化至1.6公尺高，就可見老先生用心。他自2020年12月接手照顧，當年陳老先生含著眼淚握著他的手，千叮萬囑一定要好好照顧這棵白寶塔，便將自己相伴照顧了近50年的茶花託付於他。

邱穩正說，起初他發現「白寶塔」葉子有圓斑，得了藻斑病，還有紅蜘蛛在吸葉子的汁，便開始幫它治療，換適合的盆子，定期施藥防治病蟲侵襲並施肥給與養分還有修枝、雕塑。「白寶塔」才慢慢恢復元氣，葉子也變翠綠，如今「白寶塔」搬家已一年。每當陳老先來香山看花時，都滿懷歡欣，心裡很放心，「找到對的人」。

產發處長許智堡表示，新竹市香山是茶花重要的生產地，自40年前香山區就有「茶花聚落」，逐漸發展成茶花產銷班，盼推動茶花平價化、普及化，讓茶花不在專屬富貴人家。茶花產銷班班長邱穩正原在建築業服務，因茶花一頭栽進務農，他培育出1500多種茶花，因為專業及技術的突破，還曾獲得全國模範農民肯定。

市長林智堅說，新竹市香山茶花園第18年開辦茶花季，今年「茶花季-花獻美好」活動持續至2月28日，其中，百年茶花樹「白寶塔」以一身雪白色茶花鎮壓全園。歡迎民眾來香山買花賞花，地址：新竹市香山區大湖路167巷63號茶花產銷班。

茶花產銷班班長邱穩正進行茶花修枝照顧。圖／新竹市政府提供
茶花產銷班班長邱穩正進行茶花修枝照顧。圖／新竹市政府提供
百年茶花白寶塔是茶花園的鎮園之寶。圖／新竹市政府提供
百年茶花白寶塔是茶花園的鎮園之寶。圖／新竹市政府提供

新竹 盆栽 林智堅

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