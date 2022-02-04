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偏鄉醫療 華陵醫療站照顧後山居民

中央社 / 桃園4日電

桃園市復興區「華陵醫療站」是後山居民唯一醫療院所，林口長庚醫師葉維中駐診超過10多年，以熱血和使命感發揮家醫科專長，還曾解救被毒蛇咬傷的外國人，寫下偏鄉醫療佳話。

復興為山區偏鄉，後山高義里、華陵里及三光里距大型醫療院所單趟至少2小時車程，「華陵醫療站」是當地居民主要就醫場所，目前由林口長庚紀念醫院及聖保祿醫院醫師輪班駐診，提供門診及24小時急診服務。

葉維中告訴中央社記者，華陵醫療站平均每月400人次就診，後山居民僅3000人，服務久了幾乎每個人都認識。

由於人數不多，社區守望相助程度很高，常聽居民聊八卦，有時太熟了，居民找葉維中看診就像找鄰居，還會忘記帶全民健康保險卡，令人哭笑不得；此外，醫療站不收掛號費，卻常收到居民回報農作物，醫師常空手上山、滿手蔬果下山。

葉維中說，山上駐診和在診間看診挑戰完全不同，山區不比平地，很多醫師、醫療院所可選，作為山上「唯一」醫師，須發揮醫療照護到極致，也不能轉診給其他科，什麼都要自己來。

他說，他每月上山1到2次，每次3天2夜，對他而言，山區醫療不過度分科，是能讓家醫科醫師完全發揮的場域，「我滿熱愛這樣的看診環境」。

不過，葉維中說，山區居民在山林、農務工作，常有跌傷、割傷或慢性疼痛等，甚至被蜜蜂叮或遭蛇吻，雖9成以上醫療需求醫療站都能包辦，但仍會遇到嚴重外傷或手術需求，須轉送大型醫療院所。

葉維中回憶，一名英國籍人士被蛇咬傷，被當地人帶到醫療站就診，他拿出蛇類圖鑑讓傷者指認，並依臨床症狀判斷疑被龜殼花咬傷，施打相對應血清後，由救護車送下山到醫院治療，成功救回一命。

葉維中笑說，當時手已腫很大的傷者猜想山上沒醫院、應該活不了，得知醫療站有血清非常驚訝、感動，「台灣人習以為常的醫療便利，對外國人來說難以想像」。

最讓葉維中害怕的反而是「交通」，單趟2小時車程，遇上修路、風災、下雨或遊客季節就更耗時，曾遇過颱風造成道路坍塌，那陣子上山都要從新竹繞路，單趟車程至少多1小時。曾有醫師在山上駐診時太太突然早產，他得知後趕緊飛車上山和那名醫師換班，印象深刻。

葉維中說，偏鄉醫療近年都有培育人才，熱血年輕醫師投入，遠距醫療也是發展重點，解決許多疾病須專科醫師專業診斷情況，而山上較易被忽略的兒童早期療育，B、C型病毒性肝炎，目前逐步推廣治療。

除固定華陵醫療站，醫師團也提供山地巡迴醫療服務，由醫師及護理師直接前往住民日常聚集地看診，減少居民往返醫療站，也讓醫療深入部落各角落。

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