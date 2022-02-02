過年吃太多想甩油 台中市各國運中心推初二體驗課程

今天是大年初二，國人規劃回娘家，不免又是一頓大餐，台中市運動局表示，台中市多個國民運動中心從初二起，規劃有體驗課程，歡迎想在春節期間甩油、運動的市民，前往體驗，另外春節期間因應國內疫情發展，市府及各國民運動中心持續落實各項防疫作為，包括量體溫、實聯制、戴口罩、勤消毒、教練兩劑疫苗接種及PCR快篩，在確保衛生品質的前提下，提供市民安心運動好去處。

台中市運動局指出，朝馬國民運動中心在初三至初六推出豐富的單堂課程，包含ZUMBA、TRX、階梯有氧、瑜珈提斯、雕塑瑜珈等體驗內容，新春專屬體驗價每堂最低99元起。北區國民運動中心從初二至初六規劃單堂體驗課程，安排拳擊、拉丁舞、飛輪有氧、伸展瑜珈等課程，凡報名者可享加購課程9折優惠及免費使用體適能中心1小時，報名2堂以上者還可獲贈運動好禮商品。

運動局表示，南屯國民運動中心特別在初三至初五加開春節健身限定版課程，精心規劃曲線雕塑、重量訓練、減脂等訓練內容，也為參與的學員準備新春紅包禮，讓市民朋友在新春享受美食之餘，也能維持自主體重管理無負擔、開心過好年。長春國民暨兒童運動中心為迎接新年，特別推出限量的游泳個別班，從幼兒、兒童到成人皆可享5堂課程8折優惠價；此外，凡在本活動方案期間報名游泳課程者，將另贈送VIP券2張。

另外，大里國民暨兒童運動中心邀請市民於初二至初六參與過年限定課程，包括哈達瑜珈、空中瑜珈、空中芭蕾等等，凡參加限定課程者可享續訂課程88折優惠。潭子國民暨兒童運動中心不僅祭出月卡及數位回數票優惠方案，也在初二至初五推出全時段桌球每小時66元、羽球場每小時179元超低優惠價，以及初二至初六開設iParty有氧、FIGHT DO極限戰鬥、Strong Nation肌力有氧、DMY交叉心肺適能等多元運動課程，名額有限，歡迎市民朋友踴躍報名。

運動局提到，各國民運動中心及市立游泳池的春節營業時間將公告在運動局官網： https://www.sport.taichung.gov.tw/System/main/News/Detail.php?ID=1454

各運動中心新春優惠活動可至運動中心官網或臉書粉絲專頁了解詳情。

朝馬國民運動中心官網： https://cmcsc.cyc.org.tw/

北區國民運動中心官網： http://tndcsc.com.tw/index.aspx

南屯國民運動中心官網： https://www.ntsports.com.tw/

長春國民暨兒童運動中心官網： http://cccsc.wdygsports.com.tw/index.asp

大里國民暨兒童運動中心官網： https://dlcscwdyg.com.tw/

潭子國民暨兒童運動中心官網： https://tzcsc.com.tw/