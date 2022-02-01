桃園石門水庫展示露營車 享受美食及風景體驗不同風情

想一探日前在知名美式賣場一上市就引發關注熱議，有露營界「勞斯萊斯」 之稱的德國製頂級露營車大家有福了，今天起至6日止一連6天，將在桃園石門水庫壩頂觀湖平台上展示，展出期間民眾除了可以近距離一窺其真實面貌外，還可以合影留念。

為了提供給民眾一個春遊新選擇，同時也為了即將在年後試營運的全新「溪洲旅遊服務區」提前暖身，服務區經營得標廠商桃禧飯店集團特別邀請溪洲社區發展協會及迎富送窮廟等民間團體共襄盛舉，除了在石門水庫壩頂觀湖平台展示頂級露營車，營造露營氛圍，供民眾拍照打卡留念外，也將提供簡易餐飲服務，讓民眾可以一邊喝咖啡嘗美食，一邊欣賞壩頂水庫風光。