新竹市區就能賞櫻！新竹公園粉嫩河津櫻 花期到元宵
農曆新年賞櫻趣！新竹公園為新竹市知名賞櫻景點，市長林智堅今天在臉書報喜「新竹公園的櫻花悄悄開了」，粉嫩的河津櫻綻放枝頭，花色景緻令人心曠神怡，預估花期將一路到15日元宵節，歡迎大家把握年假作好防疫來賞櫻。
新竹公園鄰近火車站，栽種850棵河津櫻，櫻花面積廣大，不用開車上山，在市區就能賞到美美的櫻花，堪稱是新竹市區最好的賞櫻景點。後續會有富士櫻、八重櫻、山櫻等不同品種櫻花綻放。
新竹公園櫻花大多為河津櫻，為薔薇科，原產地為日本靜岡縣賀茂郡河津町，每年花期1月底至2月中旬。今天2月1日大年初一，有民眾到公園散步走春，驚喜發現河津櫻綻放枝頭，相當美麗。
林智堅今天下午也在臉書上分享新竹公園河津櫻最新花況，表示新竹公園櫻花季才剛開始，估計到元宵節前還會陸續盛開，歡迎民眾把握連假來走走，也不忘提醒大家來到新竹公園，不論散步、運動，都要全程戴好口罩。
新竹公園賞花點包含櫻花坡大階梯廣場、圓形廣場坡道與麗池湖畔，尤其麗池湖畔的日式庭園、九曲橋，很有日式風情，每年都是賞花熱點，還會有民眾特地穿和服前來賞櫻拍照，別有巧思。
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