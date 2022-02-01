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中壢仁海宮中午人潮陸續湧現 參選人為年底選舉備戰

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢仁海宮也湧現人潮，受疫情影響人潮銳減了一半以上。記者翁唯真／攝影
桃園中壢仁海宮也湧現人潮，受疫情影響人潮銳減了一半以上。記者翁唯真／攝影

今為虎年春節大年初一，許多民眾起了個大早，就是為了到廟裡拜拜祈福，桃園中壢仁海宮也湧現人潮，約莫中午時，排隊排到隔壁的新街國小校園內，廟方表示，受疫情影響人潮銳減了一半以上，不過還是有民眾為了走一年開放一次的平安七星橋，早早就到廟裡，想要獲得專屬的虎年小吊飾。

中壢仁海宮歷史悠久，是許多在地居民的參拜首選，今年受疫情影響，人潮並未像往年一樣擠到水洩不通，人潮少了一半以上，不過到中午時，排隊人潮愈來愈多，有信眾說，初一拜拜走春已是自己多年來的習慣，希望新的一年能平安順利，有個好的開始。

其中，一年開放一次的平安七星橋，更是許多善男信女到仁海宮拜拜的一大盛事，走過橋時，手上會拿個人物紙型，象徵著過去的自己，走完後對紙型大吐一口氣，表示把過去一年的不如意都帶走；此次的結緣小物，因應虎年製作出3款可愛老虎玩偶，只要樂捐香油錢100元就可獲得，限量3000份，欲獲得須盡早。

不過年底就是選舉，許多市議員參選人也各個摩拳擦掌，在仁海宮外的各個角落發送賀年小物，希望藉此增加曝光度，不過競爭相當激烈，在春節期間就努力備戰。

中壢仁海宮中午左右人潮陸續湧現。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮中午左右人潮陸續湧現。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮七星橋結緣小物為老虎吊飾。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮七星橋結緣小物為老虎吊飾。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮一年開放一次的七星橋，走完象徵過去一年的如意都能夠化解消失。記者翁唯真／攝影
中壢仁海宮一年開放一次的七星橋，走完象徵過去一年的如意都能夠化解消失。記者翁唯真／攝影

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