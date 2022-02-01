苗栗玉清宮國運籤出爐：兩岸和平、作好防疫、不缺水

苗栗市玉清宮是地方重要信仰中心，香火鼎盛。廟方在新年大年初一子時，向恩主公求問國運籤，「五穀」及「人民」今年都是中平。廟方解籤說，開春之後雨水豐沛，不用擔心缺水，另做好防疫就不怕病毒入侵，而在台海情勢方面雖然感覺緊張，但不用擔心會有戰亂發生。

苗栗市玉清宮大年初一抽出國運籤「人民」中平、「五穀」中平。廟方說，相較去年中平、中吉，變化不大，籤詩表示今年夏天過後才會趨於平安、好轉。

玉清宮今年抽出公籤，其中「人民」第61籤中平，籤詩為「嘯聚山林兇惡儔，善良無事苦煎憂，主人大笑出門去，不用干戈盜賊休」。

廟方說，雖然當今疫情嚴峻，但是只要配合做好防疫就不怕病毒入侵，而在台海情勢方面，雖然感覺緊張，但不用擔心，一樣可以正常生活，也不用擔心會有戰亂發生，兩岸一樣可以和平共榮。

五穀籤部分，抽出的是第93籤，與去年人民籤是同一支，籤詩為「春來雨水太連綿，入夏晴乾雨又愆，節氣直交三伏始，喜逢滂沛足田園」。

廟方也解籤，今年開春之後雨水豐沛，有利於耕作，在夏天氣候會很炎熱，但在六月底之後會有颱風帶來足夠雨水灌溉，代表今年不會缺水。