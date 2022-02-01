大年初一寺廟走春趣 林智堅推這6廟各有文史特色
今天是大年初一，許多人會到廟裡走春祈福，新竹市長林智堅特別推薦6大特色廟宇都城隍廟、天公壇、竹蓮寺、長和宮、關帝廟、普天宮。歡迎民眾到廟宇走春參香、欣賞古蹟建築之美，也別忘了全程戴口罩、落實實聯制，禁止飲食並保持社交距離。
林智堅說，古蹟寺廟不只是信仰中心，更是記載傳統工藝的華麗殿堂，新竹最具代表性的都城隍廟，是全台最大城隍廟；竹蓮寺擁逾300年歷史，為竹市歷史最悠久的廟宇，與都城隍廟、長和宮並稱為新竹3大廟，邀請國人春節連假走訪竹市，體驗另類「寺廟走春」，並來趟古蹟巡禮。
民政處指出，新竹都城隍廟興建於1748年，歷經多次修建，以三川殿及三疊式屋頂最具特色，是全台最大的城隍廟，也是全台位階最高城隍爺，正殿有光緒皇帝御賜「金門保障」匾額，意為新竹城隍是國家門戶的保障，民眾祈福完後還可至廟口享美食之旅。
天公壇位在客雅溪畔，原名「金闕殿」，主祀玉皇大帝，特色為石雕九龍柱高聳入雲，高達25.16公尺，成為竹市特色地標；竹蓮寺正殿3尊泥塑金身觀音擁300多年歷史，並保存全臺罕見有雙龍護邊裝飾的「大海慈雲」金匾，為光緒皇帝御賜，頗具價值。
位在北門街的長和宮，左側增設水仙宮，形成全台罕見雙軸平行並列的「雙宮奇景」。長和宮興建於西元1742年，又稱「外媽祖廟」，早年貿易往來興盛，許多郊商將長和宮當作議事地點，取名「長和」有長久合作、和平共處之意，廟內保留大量古文物和匾額，包含聖母來台乘座的鑾椅、鳳冠霞被、三寸金蓮履，繡花荷包、錦繡袍裙等，極為珍貴。
關帝廟位在南門街，最大特色為廟門非刻畫門神，而以108個門釘呈現，正殿兩側嵌有乾隆42年所設立萬世流芳碑及鼎建關帝廟碑記；而普天宮則擁有高達120公尺巨型關公神像，是古奇峰最顯著的地標，因應疫情影響，今年取消初二龍獅團表演、初五迎財神。
市府提醒，因應本土疫情升溫，自1月22日起至2月15日，禁止宗教團體辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等無法保持社交距離的集會活動，且不得提供籤筒、供盤供民眾使用，民眾若有需求可自行攜帶筊杯、供盤等祭祀工具，而香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。
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