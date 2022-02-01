預測虎年物產收成 白沙屯拱天宮抽出四季籤

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，每年除夕夜向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，作為在地居民農耕漁獲的參考，拱天宮指出，抽籤過程費時15分鐘，其中「海」的部分最難抽，直到第29支籤詩才擲出三聖筊。拱天宮抽出的壬寅年公籤結果如下：

稻（第97首）

目今雖遇颶風狂 雞犬逢時免禍殃 依舊一天晴色好 教君安穩樂徜徉

豆（第31首）

神明感格在虔誠 爾未誠心禱豈靈 速向隱微求改悔 免教旦夕禍災生

瓜（第4首）

喜逢春令雨霑濡 草木萌芽正及時 志士經商皆得意 農夫多黍女多絲

海（第83首）

萬里橋頭送客行 一番辛苦不須論 憑將三寸蘇長舌 唾手功成獨讓君

拱天宮指出，民間信仰的價值在於反映社群的生活經驗或需求，白沙屯是典型農漁業兼併的聚落，先民開疆拓土面對未知的天候環境求解於媽祖籤示，以宗教「敬天崇神」的方式展現對大地四季運作的敬畏，並且透過儀式行為來延續信仰世代傳承。