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預測虎年物產收成 白沙屯拱天宮抽出四季籤

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預測虎年物產收成 白沙屯拱天宮抽出四季籤

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
白沙屯拱天宮抽出歲次壬寅年的四季籤。圖／白沙屯拱天宮提供
白沙屯拱天宮抽出歲次壬寅年的四季籤。圖／白沙屯拱天宮提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，每年除夕夜向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，作為在地居民農耕漁獲的參考，拱天宮指出，抽籤過程費時15分鐘，其中「海」的部分最難抽，直到第29支籤詩才擲出三聖筊。拱天宮抽出的壬寅年公籤結果如下：

稻（第97首）

目今雖遇颶風狂

雞犬逢時免禍殃

依舊一天晴色好

教君安穩樂徜徉

豆（第31首）

神明感格在虔誠

爾未誠心禱豈靈

速向隱微求改悔

免教旦夕禍災生

瓜（第4首）

喜逢春令雨霑濡

草木萌芽正及時

志士經商皆得意

農夫多黍女多絲

海（第83首）

萬里橋頭送客行

一番辛苦不須論

憑將三寸蘇長舌

唾手功成獨讓君

拱天宮指出，民間信仰的價值在於反映社群的生活經驗或需求，白沙屯是典型農漁業兼併的聚落，先民開疆拓土面對未知的天候環境求解於媽祖籤示，以宗教「敬天崇神」的方式展現對大地四季運作的敬畏，並且透過儀式行為來延續信仰世代傳承。

拱天宮表示，當台灣各地媽祖廟紛紛標榜請示「國運籤」之際，白沙屯的四季籤維持著在地的農漁村風格，藉由媽祖籤示「稻、豆、瓜、海」的項目，傳達傳統農村社群信仰中，媽祖、居民與土地環境之間的緊密關係。

白沙屯拱天宮除夕夜由主委洪文華向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤。圖／白沙屯拱天宮提供
白沙屯拱天宮除夕夜由主委洪文華向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤。圖／白沙屯拱天宮提供

媽祖 民間信仰 白沙屯

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