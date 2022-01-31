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楊文科邀攻城獅3洋將圍爐 教吉祥話大啖客家美食
今天是除夕，被網友封為「安西教練」的新竹縣長楊文科，晚間邀請新竹街口攻城獅的3位外籍球員一起到縣長公館圍爐、發紅包、品嘗道地的客家料理，並現場教學客語拜年吉祥話，讓異鄉打拚的法獅、大勝、辛巴感受溫馨的過年氣氛。
楊文科說，客家人稱除夕為年三十，是家人團聚的日子，圍爐料理有紅糟鴨肉、白斬雞肉、芹菜炒魷魚、客家小炒、長年菜等都是傳統的客家菜，還有煎白鯧、佛跳牆等美食，竹北市拔子窟烏魚養殖區利用新竹九降風製作的烏魚子，也是其中一道佳餚。
楊文科分享年菜的由來，吃魚象徵年年有餘，他向洋將們笑稱「白鯧不能在這天吃完喔！」，長年菜就是芥菜，除了有長壽的意涵，原本帶苦味，但越煮越甘，也象徵苦盡甘來、明天會更好，佛跳牆在清朝時則稱為「福壽全」，吃了會富貴吉祥。
球員大勝明天(2月1日)過生日，楊文科準備生日蛋糕，邀大家一起唱生日快樂歌為他慶生，大勝許願明年球隊會有好成績，現場熱鬧滾滾，喜氣洋洋。
楊文科表示，新竹街口攻城獅成為新竹縣的屬地球隊後，在大新竹地區颳起「籃球九降風」，每當於主場比賽時幾乎都座無虛席，更帶動了新竹縣的運動風氣以及周遭店家的商機，未來縣府會全力支持球隊，讓新竹縣不只是文化科技城，也是健康樂活的休閒城市。
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