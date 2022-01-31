鄭文燦慰勞3大醫院醫護 目標2月底疫苗第3劑過5成

今天除夕但疫情仍持續，桃園市長鄭文燦分別前往桃園敏盛醫院、林口長庚醫院、台北榮總桃園分院視察，攜帶福袋、水果禮盒向留守值勤醫護人員慰問辛勞，鄭文燦表示，今天新增7例本土個案，市府精準疫調和迅速採檢，讓Omicron傳播鏈輪廓逐漸掌握，如今疫情尚未結束，民眾仍要保持警覺，春節期間減少不必的聚餐、外出，快速採買、在家用餐，降低社區風險。

鄭文燦率員前往3家醫院，向值勤醫護人員致贈虎年平安福袋、蘋果禮盒，象徵平平安安、手工皂象徵「防疫一把皂」，感謝留守醫護人員犧牲與家人團聚時間，照顧服務過年住院病患，鄭文燦肯定敏盛、林口長庚、北榮桃園分院醫療、長照及防疫表現，並祝福各醫院院長及醫護團隊、病人及陪病家屬春節平安健康。