春節防疫不鬆懈 竹市公園、綠地清潔不打烊

因應春節連假出遊人潮，新竹市政府啟動「公園清潔不打烊」計畫，由城銷處人員輪值進行全市公園與綠地清潔。市府表示，歡迎民眾到周邊公園走走，出門踏青不忘注意防疫措施。

新竹市長林智堅表示，公園是民眾休憩放鬆的場所，他上任後推動「進擊的公園」計畫，串聯整座步行城市與綠帶，透過保留大樹、改善排水、設計專屬遊具等，改造後的公園各具特色，不只成為當地居民休閒好去處，更是遊客到訪新竹的熱點。

為讓小孩玩得安心、家長放心，林智堅指出，9天春節連假期間，市府啟動全市公園綠地、遊具、體健設施、涼亭及籃框全面清潔，針對人潮聚集處，如新竹公園、中央公園、綠光公園、長和公園、隆恩圳綠帶、頂竹圍公園、南寮運動公園、關新公園、十八尖山公園、護城河等都加強清潔。

市府說明，清潔重點包含步道、環境、體健設施、兒童遊戲設施及公廁，還有民眾會經常接觸之表面，如地面、桌椅、電話筒等，以及廁所水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，皆會進行清潔。

輪值除夕的城銷處同仁陳一鋒表示，雖然犧牲與家人的相聚時光，但家人也都很肯定市府的防疫作為，希望大家在新竹過年都能非常放心。

打掃站前廣場的詹玉錦則說，小年夜到初一都由她負責打掃，站前廣場就像自己家一樣，看到民眾在這舒適的休憩，讓她覺得這份工作很有意義。

城市行銷處處長林正光表示，維護環境清潔的同仁極為負責，又遇到疫情升溫，年節期間市府嚴陣以待、加強做好清潔工作。近年市府改善、翻修許多公園，讓每座公園都有專屬遊具及特色景觀，每個年齡層的民眾都能安心使用，更將公園化身為市民最佳的休閒活動和親子樂活的遊憩場域。