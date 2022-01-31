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竹北天后宮初一發錢母、福袋 虎年金幣限量千份

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北天后宮主委林啟賢表示，因應防疫，今年招財錢母與福袋昨日起陸續發送給社區，避免初一大量信眾湧入宮廟索取，增加疫情風險。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮主委林啟賢表示，因應防疫，今年招財錢母與福袋昨日起陸續發送給社區，避免初一大量信眾湧入宮廟索取，增加疫情風險。記者巫靜婷／攝影

新竹縣竹北市信仰中心「竹北天后宮」，每年初一發放招財錢母與紅包，吸引眾多香客湧入天后宮索取、討吉利，今年因本土疫情連環爆，天后宮指出，錢母與紅包昨日下午已陸續分送給竹北各社區發展協會及社團，或由里鄰長分送給民眾，初一上午只留限量千份錢母與發財金福袋於廟前發送，避免人潮群聚。

內政部已公布宗教集會活動防疫措施，呼籲停辦易聚集擁擠人潮且難以維持社交距離之宗教活動，包含繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，連著名南投紫南宮也喊卡正月初一發錢母、正月十六吃丁酒。竹北天后宮主委林啟賢表示，竹北天后宮今年發送錢母、福袋活動不停辦，但數量有控制，藉以管制人流。

林啟賢說，依往例初一天后宮現場會發出約8000份錢母與發財金福袋，今年因應防疫，廟方昨日起，先將虎年招財錢母、福袋陸續分送至竹北各社區發展協會、社團，或由里鄰長協助發送給民眾，初一上午9時只會準備約1000份錢母金幣，以及約5000份內裝5元發財金的福袋，讓香客討吉利。

林啟賢指出，竹北天后宮配合防疫規定，入廟必須全程佩戴口罩、量測體溫、消毒手部，並保持社交距離。今年的錢母呼應流年為虎年，背面以可愛虎設計，寓意「虎你旺」、「虎你大賺錢」，喜氣洋洋，錢母正面設計則有全台唯一泥塑金身的媽祖神像，讓媽祖與大家結緣。

新竹縣竹北天后宮是在地信仰中心，初一發錢母、福袋活動不停辦。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮是在地信仰中心，初一發錢母、福袋活動不停辦。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮預計初一上午9時現場發放虎年錢母及福袋，讓香客討吉利。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮預計初一上午9時現場發放虎年錢母及福袋，讓香客討吉利。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮虎年錢母正面有媽祖神像，背面則有可愛虎圖樣，祝福信眾「福虎生風、財運到」。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北天后宮虎年錢母正面有媽祖神像，背面則有可愛虎圖樣，祝福信眾「福虎生風、財運到」。記者巫靜婷／攝影

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