聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北天后宮初一發錢母、福袋 虎年金幣限量千份
新竹縣竹北市信仰中心「竹北天后宮」，每年初一發放招財錢母與紅包，吸引眾多香客湧入天后宮索取、討吉利，今年因本土疫情連環爆，天后宮指出，錢母與紅包昨日下午已陸續分送給竹北各社區發展協會及社團，或由里鄰長分送給民眾，初一上午只留限量千份錢母與發財金福袋於廟前發送，避免人潮群聚。
內政部已公布宗教集會活動防疫措施，呼籲停辦易聚集擁擠人潮且難以維持社交距離之宗教活動，包含繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等活動，連著名南投紫南宮也喊卡正月初一發錢母、正月十六吃丁酒。竹北天后宮主委林啟賢表示，竹北天后宮今年發送錢母、福袋活動不停辦，但數量有控制，藉以管制人流。
林啟賢說，依往例初一天后宮現場會發出約8000份錢母與發財金福袋，今年因應防疫，廟方昨日起，先將虎年招財錢母、福袋陸續分送至竹北各社區發展協會、社團，或由里鄰長協助發送給民眾，初一上午9時只會準備約1000份錢母金幣，以及約5000份內裝5元發財金的福袋，讓香客討吉利。
林啟賢指出，竹北天后宮配合防疫規定，入廟必須全程佩戴口罩、量測體溫、消毒手部，並保持社交距離。今年的錢母呼應流年為虎年，背面以可愛虎設計，寓意「虎你旺」、「虎你大賺錢」，喜氣洋洋，錢母正面設計則有全台唯一泥塑金身的媽祖神像，讓媽祖與大家結緣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言