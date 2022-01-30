新竹棒球場原地改造 現代化樣貌搶先曝光

超過45年歷史的新竹市立棒球場2019年展開原址重建工程，預計今年球季開打前啟用，球場內現代化樣貌也搶先曝光。

新竹市立棒球場位於新竹市西大路與民富街口，周邊就是密集住宅區，緊鄰市民生活是一大特色，過去球季時除球迷購票入場，旁邊民宅陽台更是附近居民「VIP觀賞區」，成為獨有的另類景觀。

新竹市長林智堅告訴中央社記者，他在國民中學、高中時期遇上全民棒球熱潮，同學們球季時每天關注賽事，棒球除是台灣國球，更凝聚國民向心力。

林智堅回憶，新竹市立棒球場曾創平均觀賽數7143人紀錄，重建前新竹市政府積極邀中華職業棒球大聯盟到風城比賽，但每次比賽結束，他的社群網站臉書（Facebook）就被留言灌爆，如場地不佳使球員受傷、場地老舊或不整潔等相關缺失。

此外，林智堅說，球場燈柱、廁所等規劃都有嚴重問題，且建物破舊不堪、耐震係數不足，幾次整修仍無法滿足球員、球迷期待，重建工程讓在地居民期盼超過20年。

他說，上任後多次與專業顧問、球場工程師到場現勘，提重建計畫，積極向中央政府爭取經費，終於在2019年動工。

據新竹市政府工務處提供新聞資料，新竹市立棒球場外觀以清水混凝土、落地玻璃等灰色調，呈現通透、質樸特性，使建築更符合附近街口樣貌，不造成太大壓迫感，以耐看、低調姿態重新矗立。

工務處表示，球場內部分為觀眾、行政及球員動線，為觀眾規劃1樓商店及售票口、2樓觀賽空間、3樓VIP室、4樓觀賽空間，總席次達1萬個；行政區位於4樓辦公室，球團使用地下1樓及1樓空間，而球場下方地下停車場規劃可停放300輛汽車。

林智堅說，300個停車位加民富立體停車場240個停車位與周遭車位，將可提供足夠停車空間，並配合規劃交通動線，讓球賽期間球場周邊交通順暢。

球員、球隊需求部分，工務處說，一壘側主場設有休息室、診療室、會議室、重量訓練室和打擊練習區；三壘側客場也有休息室、更衣室及專用浴廁等；牛棚練習區移到外野，讓球員與球迷有更多互動；球場草皮會設澆灌及排水系統，以利維護。

工務處表示，新竹市立棒球場間接或直接光源數量極多，清水模、耐候鋼材質可避免直接光源反射，更以舖面簡單線條設計，避免光線折射，將對居民光害影響減到最低。

工務處說，工程一併整理周邊景觀，將周邊道路電線地下化，在保留既有綠樹下，沿街設置10米人行步道及綠帶，以植栽美化球場周邊街廓邊界。