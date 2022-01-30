苗栗市聯大路變得好開多了 縣府研議提高速限到50公里

苗栗市聯大路（苗30線）因急彎、坡陡事故連連，縣府獲中央補助2億多元整體改善工程竣工，上個月28日起暫時開放雙向通行，經常往返聯大路的許姓用路人等地方人士大讚好開多了，希望速限從每小時40公里提高到50公里，縣府允諾研議。

聯大路連接國立聯合大學二坪、八甲校區，2010年通車至2018年間事故頻傳，發生161起交通事故，行政院長蘇貞昌2019年視察苗栗交通建設時，允諾全額補助整體改善工程2億多元，預計今年2月18日下午3點通車，縣府考量春節及客家掃墓交通需求，1月28日到2月17日中午12點，暫時開放雙向車道通行，連日來獲得用路人好評。

聯大許姓職員等人大讚好開多，他們說，聯大路先前坡度落差大，加上急轉彎，尤其對於機車騎士更是考驗，路況不熟或是技術欠佳，還有部分車速過快，容易發生危險，改善後道路更寬直，40公里的速限應該可以評估提高到50公里。

縣府工務處長古明弘表示，縣府也接到地方人士反映，將會滾動式檢討，並研議提高速限的可行性。苗栗警方則回應依法行政，不過，聯大路事故超速是主要肇事原因，警方曾於去年10月間宣導式測速，結果3周取締218件違規，最高時速飆破百公里，希望用路人不要因道路拓寬而超速，防制交通事故發生。

古明弘說，聯大路原設有雙向2公尺寬的機車道，改善規畫3.5公尺的混合車道，提供偏離的機車有更大緩衝空間，靠近台13線路口的S形反向曲線，2個連續彎道修正為1個緩彎，並加大台13線兩段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，提升交通安全性。