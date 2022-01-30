快訊

直播／春節返鄉赴離島快篩狀況 指揮中心下午2時說明

苗栗市聯大路變得好開多了 縣府研議提高速限到50公里

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市聯大路變得好開多了，部分地方人士希望速限從每小時40公里提高到50公里。記者范榮達／攝影
苗栗市聯大路變得好開多了，部分地方人士希望速限從每小時40公里提高到50公里。記者范榮達／攝影

苗栗市聯大路（苗30線）因急彎、坡陡事故連連，縣府獲中央補助2億多元整體改善工程竣工，上個月28日起暫時開放雙向通行，經常往返聯大路的許姓用路人等地方人士大讚好開多了，希望速限從每小時40公里提高到50公里，縣府允諾研議。

聯大路連接國立聯合大學二坪、八甲校區，2010年通車至2018年間事故頻傳，發生161起交通事故，行政院長蘇貞昌2019年視察苗栗交通建設時，允諾全額補助整體改善工程2億多元，預計今年2月18日下午3點通車，縣府考量春節及客家掃墓交通需求，1月28日到2月17日中午12點，暫時開放雙向車道通行，連日來獲得用路人好評。

聯大許姓職員等人大讚好開多，他們說，聯大路先前坡度落差大，加上急轉彎，尤其對於機車騎士更是考驗，路況不熟或是技術欠佳，還有部分車速過快，容易發生危險，改善後道路更寬直，40公里的速限應該可以評估提高到50公里。

縣府工務處長古明弘表示，縣府也接到地方人士反映，將會滾動式檢討，並研議提高速限的可行性。苗栗警方則回應依法行政，不過，聯大路事故超速是主要肇事原因，警方曾於去年10月間宣導式測速，結果3周取締218件違規，最高時速飆破百公里，希望用路人不要因道路拓寬而超速，防制交通事故發生。

古明弘說，聯大路原設有雙向2公尺寬的機車道，改善規畫3.5公尺的混合車道，提供偏離的機車有更大緩衝空間，靠近台13線路口的S形反向曲線，2個連續彎道修正為1個緩彎，並加大台13線兩段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，提升交通安全性。

車道

延伸閱讀

嘉義縣道最寬的林蔭景觀大道　167線鹿草段完工通車

新北區間測速率先復出　首日取締4件超速違規

北上南下新選擇　中山高南崁蘆興南路全向匝道正式通車

疫情延燒！東吳大學城中校區今天起停課 成立專案採檢

相關新聞

苗栗市聯大路變得好開多了 縣府研議提高速限到50公里

苗栗市聯大路（苗30線）因急彎、坡陡事故連連，縣府獲中央補助2億多元整體改善工程竣工，上個月28日起暫時開放雙向通行，經...

新竹動物園紅毛猩猩抓山羌撞樹砸地 園方：已暫分開

一名網友29日在網路論壇《Dcard》發文，指日前到新竹動物園遊玩，竟看見一隻紅毛猩猩在霸凌山羌，抓起山羌的後腿甩動，還...

平安過好年 竹市府加強關懷街友送暖達6218人次

因應農曆春節，為讓街友們過好年，新竹市府社會處啟動加強關懷訪視，去年11月到今年1月29日加強關懷訪視街友、提供保暖及食...

竹市啟動年節食品稽查 14家業者、58件年節食品全過關

今天是小年夜，新竹市衛生局啟動春節複合式專案稽查，針對14家食品業者稽查，包含各大賣場、傳統市場、年菜餐廳、超市、南北雜...

桃園區間測速 2地年後恢復執法

桃園市現有7處區間測速路段執法，去年因資安疑慮等因素停擺。桃園警方昨天指出，台3線大溪、龍潭2處設備近期率先取得資安證明...

部落獨居老翁沒看過龍蝦…社工送年菜幫圓夢

歲末年終，家家戶戶溫馨團聚，但對清苦的獨居老人來說，像樣的年夜飯竟是遙不可及。新竹縣中華照顧者關懷協會關懷弱勢，因獨居老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。