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新竹動物園紅毛猩猩抓山羌撞樹砸地 　園方：已暫分開

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
一名網友29日在網路論壇《Dcard》發文，指日前到新竹動物園遊玩，竟看見一隻紅毛猩猩在霸凌山羌，抓起山羌的後腿甩動，還拖著撞樹磨地板來回好幾次。記者王駿杰／翻攝自《Dcard》
一名網友29日在網路論壇《Dcard》發文，指日前到新竹動物園遊玩，竟看見一隻紅毛猩猩在霸凌山羌，抓起山羌的後腿甩動，還拖著撞樹磨地板來回好幾次。記者王駿杰／翻攝自《Dcard》

一名網友29日在網路論壇《Dcard》發文，指日前到新竹動物園遊玩，竟看見一隻紅毛猩猩在霸凌山羌，抓起山羌的後腿甩動，還拖著撞樹磨地板來回好幾次，之後山羌雖奮力逃脫，走路仍一跛一跛看似受傷。對此，新竹動物園指出，紅毛猩猩和山羌混養在同一展場已近1年，現暫時將兩者分開。

新竹動物園指出，有關市立動物園紅毛猩猩與山羌混養，是參考國內外動物園混養案例與經驗，經評估可增加動物行為豐富化與促進動物身心健康。兩者飼養於同一展場已有近1年時間，過去期間兩種動物相處和諧，狀況良好，紅毛猩猩還會將食物分給山羌。

29日下午發生紅毛猩猩捉山羌事件，經動物園獸醫檢查山羌，有輕微跛腳情形，目前已將紅毛猩猩與山羌分開照養，並將持續進行評估與觀察。

該名網友說，他首次去整修完的新竹市立動物園參觀，發現紅毛猩猩與一群山羌在同一區飼養，原以為兩者能能互相和平共處可以同住，不料竟目睹紅毛猩猩抓住一隻山羌的後腳甩動，並拖著撞樹磨地板來回好幾次，可憐的山羌趁猩猩手滑時逃脫後，走路很明顯身體癱軟，一跛一跛往反方向走。

而且不到3分鐘後，「紅毛猩猩又往山羌群衝去，隨手再抓一隻，一樣的方式，拖第2隻山羌撞樹，甚至從2樓高的地方把山羌丟下去。」不過這次網友並未錄到畫面。

山羌 動物園 新竹

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