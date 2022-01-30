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竹縣水電工會、新竹物流助弱勢好過年

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
縣長楊文科、社會處長李國祿感謝與新竹物流捐出100份的年菜給弱勢家庭。圖／縣府提供
縣長楊文科、社會處長李國祿感謝與新竹物流捐出100份的年菜給弱勢家庭。圖／縣府提供

長期關懷弱勢的新竹在地企業新竹物流公司與新竹縣水電裝置職業工會為讓弱勢好過年，分別捐出100份總價30萬元的年菜以及5萬元現金，新竹縣長楊文科為此頒發感謝狀，感謝2個單位多年的善心行動，將溫暖帶到社會角落中，讓弱勢朋友們安心迎接春節。

縣府社會處指出，新竹縣水電裝置業職業工會自2008年起，每年捐助竹縣救助金專戶照顧許多弱勢家庭，期望發揮拋磚引玉的影響，帶動社會更多力量一起來關懷弱勢做公益。

新竹縣水電裝置業職業工會莊双榮理事長說，每年職業工會秉持大愛精神，從福利金中編列2成做公益，長期與縣府社會處合作，捐助給竹縣需要急難救助的縣民，未來也持續做公益照顧需要的弱勢縣民。

新竹物流竹科營運所長林孟仁表示，新竹物流股份有限公司在地生根80年，董事長許育瑞秉持取之於社會，用之於社會的心，長期捐助關懷地方扶弱濟貧回饋社會，2017年與縣府結合辦理三節端午節、中秋節及春節愛心宅配捐贈活動。

林孟仁說，這次特別採購國賓飯店的100份年菜及100包白米，年菜內容十分豐富，包括有茶皇雞、筍絲蹄膀、芋頭糕及乾隆佛跳牆等佳餚，要分送給弱勢家庭，讓大家都能暖心過個好年。

新竹 年菜

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