平安過好年 竹市府加強關懷街友送暖達6218人次

因應農曆春節，為讓街友們過好年，新竹市府社會處啟動加強關懷訪視，去年11月到今年1月29日加強關懷訪視街友、提供保暖及食品等相關物資計6218人次，期盼在過年讓街友感受滿滿人情味與溫暖。

街友李姓男子說，平常市府社工都會來關心，不論是寒流來襲或年節前夕，也會提供滿滿物資與關懷，讓遊子之心備感溫馨。這兩年因為疫情，大家人心惶惶，市府也提供每人至少一瓶酒精可供自行消毒外，口罩也會不定期提供，甚至不斷地加強防疫宣導，讓街友們可以瞭解目前疫情狀況以及自我保護。

社會處表示，平時就定期與相關單位於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集之處進行聯合巡訪，並針對街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源。

面對新冠肺炎疫情，街友防疫措施是市府相當重視的一環，社工定期訪視街友，協助量體溫、消毒、提供口罩以及加強衛教宣導，同時協助有意願施打疫苗之街友登記施打，以保障街友健康安全。去年11月到今年1月29日，社工執行街友防疫關懷，共提供口罩497人次、提供清潔消毒物資101人，協助街友登記並施打疫苗27人次。