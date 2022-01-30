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竹市啟動年節食品稽查 14家業者、58件年節食品全過關
今天是小年夜，新竹市衛生局啟動春節複合式專案稽查，針對14家食品業者稽查，包含各大賣場、傳統市場、年菜餐廳、超市、南北雜貨、販售業、食品製造場所等；另抽驗58件市售年節食品，包括蘿蔔糕、丸製品、開心果、牛肉、綠豆糕、花生製品等，檢驗結果均符合規定。
衛生局表示，這次稽查食品業者重點包括食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄、標示正確性及定型化契約等；抽驗市售年節食品則檢驗防腐劑、漂白劑、動物用藥、食品微生物衛生標準、真菌毒素等項目，抽驗名單及檢驗結果公布於衛生局網站，民眾可上網查詢（http://dep.hcchb.gov.tw）。
因應Omicron新型變異株威脅，衛生局提醒，餐飲場所及入場民眾應落實並配合實聯制、入口處量體溫、佩戴口罩、勤洗手等措施。餐飲場所需提供洗手設備及消毒用品、定期環境清潔消毒，從業人員每日量測體溫監測健康狀況，如有出現發燒或其他疑似新冠肺炎症狀，應盡速就醫接受評估及處置。另外，因應春節，民眾出席親朋好友團圓聚餐時，務必遵守宴席不得離桌進行敬酒（茶）等社交互動。
衛生局呼籲，民眾選購年節產品時，盡量選擇包裝及標示完整的產品，要辨明標示資訊及產品品質，避免購買顏色鮮艷的食品，開封後應儘速食用，適當保存及加熱後再食用，以避免微生物滋生引起食品中毒，確保食品安全。
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