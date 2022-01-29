大溪、楊梅警年前購物資送獨居者及孩童 讓其過好年

67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，大溪警方發現後主動關懷，洪男卻頗有戒備，最後才卸下心防表示，自己來自中南部，在這地方已經生活多年，三層派出所長佘世國得知後，自掏腰包購買泡麵、飲料、餅乾、口罩等物資，並告知農曆春節返家團圓，享受中國人春節團圓氣氛。

佘世國指出，洪男平常以車為家，經查詢也非失蹤人口，用水至小溪取用，平常飲食則用瓦斯爐自理，猶如電影「游牧人生」情節，該男子面對警方詢問為何離家及家人資訊則不願多談；年節將至，因此贈送物資，並包了紅包讓洪男深表不好意思一再感謝警方關心，並表示會找時間自行返家。

楊梅警分局楊梅派出所也為關懷失依、受虐及家庭遭受重大變故18歲以下兒童少年，添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。