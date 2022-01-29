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大溪、楊梅警年前購物資送獨居者及孩童 讓其過好年

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅警分局楊梅派出所為添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局楊梅派出所為添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。圖／楊梅警分局提供

67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，大溪警方發現後主動關懷，洪男卻頗有戒備，最後才卸下心防表示，自己來自中南部，在這地方已經生活多年，三層派出所長佘世國得知後，自掏腰包購買泡麵、飲料、餅乾、口罩等物資，並告知農曆春節返家團圓，享受中國人春節團圓氣氛。

佘世國指出，洪男平常以車為家，經查詢也非失蹤人口，用水至小溪取用，平常飲食則用瓦斯爐自理，猶如電影「游牧人生」情節，該男子面對警方詢問為何離家及家人資訊則不願多談；年節將至，因此贈送物資，並包了紅包讓洪男深表不好意思一再感謝警方關心，並表示會找時間自行返家。

楊梅警分局楊梅派出所也為關懷失依、受虐及家庭遭受重大變故18歲以下兒童少年，添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。

楊梅警分局指出，平時除了結合各項勤業務執行，每月也定期定額捐贈「助養金」，並不定期前往關懷訪視，趁寒冬歲末年關將近之際，於春節前夕針對獨居長者及弱勢家庭於歲末送出關懷，希望可以讓院童們及獨居長者過個好年，也希望透過寒冬送暖之善舉能達拋磚引玉之效果，藉此喚起大眾對弱勢族群之關懷。

67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，大溪警方發現後主動關懷。圖／大溪警分局提供
67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，大溪警方發現後主動關懷。圖／大溪警分局提供
67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，員警自掏腰包物資贈送。圖／大溪警分局提供
67歲洪姓男子在桃園大溪區復興路一段路段獨自以車為家約3年，員警自掏腰包物資贈送。圖／大溪警分局提供
楊梅警分局楊梅派出所為添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局楊梅派出所為添購泡麵、水果等物資，送往轄內「藍迪兒童之家」，讓失依的院童感覺到溫情。圖／楊梅警分局提供

春節 獨居 泡麵

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