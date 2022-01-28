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新竹站前商圈路旁有「紅白雙線」怎麼停？竹市府釋疑
新竹火車站前的大同路是通往護城河的逛街熱點，不過路邊出現「紅白雙線」，有用路人好奇邊線有紅有白，上網詢問到底可不可以停機車？引發熱議。新竹市交通處釋疑說明，白線為標線人行道邊線，紅線則為禁止臨時停車線，違停可罰600元以上。
新竹市政府近年打造步行城市，針對站前一帶，由市府交通處著手站前人行改善工程，考量若在中正路、大同路一帶施作實體人行道，人行道離地需要高15公分，可能容易衍生排水問題，因此交通處決定以施作「標線型人行道」為主，以路面齊平。
不過，站前的標線型人行道不像其他縣市或學區，採大片綠色鋪面區隔、警示，有用路人經過大同路一帶，沒見到標線型人行道常見的綠色鋪面，只看見路邊出現「紅白雙線」被搞混，且邊線旁還隨意停放不少機車，忍不住上網發問到底可不可以停車？
竹市府交通處解釋，從站前就可望見東門圓環，基於整體景觀考量，決定不替標線型人行道畫上綠色鋪面，且依道路交通標誌標線號誌設置規則，標線人行道須在人行道起點標繪「人行道」標字與「行人」圖示，並要與車道有白色路面邊線分隔，也說明綠底並非設置標線人行道要件。
交通處也說明，近年在轄內施作人行道以實體人行道為先，除非是道路寬度有限或是騎樓或馬路地勢較高等道路狀況，才會考慮施作與路面齊平的標線型人行道，也會衡量住戶停車需求，取得共識才會推動。
標線人行道屬於指示路面上僅限於行人行走的專用道，車輛不得進入。新竹市政府警察局交通隊指出，在標線人行道違規停車比照實體人行道，依據道路交通管理處罰條例第56條第1項1款，可處罰600元到1200元不等罰款。
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