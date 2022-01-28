走春來竹縣賞光藝、燈籠祕境 龍瑛宗文學館這3天開館

新竹縣政府邀請民眾於春假連假期間，到竹北市東興圳及新瓦屋走春，欣賞光藝展、燈籠祕境。竹東鎮蕭如松藝術園區1月31日到2月2日休園，2月3日開園；北埔鄉龍瑛宗文學館則在2月2、5、6日開館，縣府表示，歡迎民眾到北埔，除了一睹熱門台劇《茶金》景點外，也能到文學館來趟文學輕旅行。

新竹縣文化局指出，各館舍包含美術館、圖書館、演藝廳與縣史館，自1月29起至2月5日休館、蕭如松藝術園區也從1月31日到2月2日休園。

縣府表示，春節期間文化局東興圳、新瓦屋皆有精彩活動，東興圳光藝節展期到2月7日，歡迎鄉親把握機會來東興圳（竹北市莊敬南路與文興路交叉口）走春，每日點燈時間在下午5時到晚間10時，燈光秀在晚間6時到晚間9時30分，每整點及半點展演一次。

縣府另指出，即日起至2月28日在新瓦屋客家文化保存區生態池沿岸規畫「福虎點點燈」，點燈時間為每日晚間5時到晚間11時。