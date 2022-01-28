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走春來竹縣賞光藝、燈籠祕境 龍瑛宗文學館這3天開館

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科邀請民眾來竹北東興圳光藝節打卡拍照。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科邀請民眾來竹北東興圳光藝節打卡拍照。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府邀請民眾於春假連假期間，到竹北市東興圳及新瓦屋走春，欣賞光藝展、燈籠祕境。竹東鎮蕭如松藝術園區1月31日到2月2日休園，2月3日開園；北埔鄉龍瑛宗文學館則在2月2、5、6日開館，縣府表示，歡迎民眾到北埔，除了一睹熱門台劇《茶金》景點外，也能到文學館來趟文學輕旅行。

新竹縣文化局指出，各館舍包含美術館、圖書館、演藝廳與縣史館，自1月29起至2月5日休館、蕭如松藝術園區也從1月31日到2月2日休園。

縣府表示，春節期間文化局東興圳、新瓦屋皆有精彩活動，東興圳光藝節展期到2月7日，歡迎鄉親把握機會來東興圳（竹北市莊敬南路與文興路交叉口）走春，每日點燈時間在下午5時到晚間10時，燈光秀在晚間6時到晚間9時30分，每整點及半點展演一次。

縣府另指出，即日起至2月28日在新瓦屋客家文化保存區生態池沿岸規畫「福虎點點燈」，點燈時間為每日晚間5時到晚間11時。

文化局指出，今年「福虎點點燈」，特別以「虎」年為主題，以水上燈飾搭配水墨大師及民眾的彩繪燈籠，打造燈籠秘境，白天到黑夜的新瓦屋生態池沿岸帶給大家不一樣的視覺饗宴。另提醒民眾，文化局各館舍包含美術館、圖書館、演藝廳與縣史館，自1月29起至2月5日休館，別白跑一趟。

新竹縣政府指出，即日起至2月28日在新瓦屋客家文化保存區展出「福虎點點燈」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府指出，即日起至2月28日在新瓦屋客家文化保存區展出「福虎點點燈」。圖／新竹縣政府提供
2022新竹縣政府文化局春節連假各館舍開館資訊。圖／新竹縣政府提供
2022新竹縣政府文化局春節連假各館舍開館資訊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區1月31日到2月2日休園，2月3日起開館。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區1月31日到2月2日休園，2月3日起開館。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府指出，北埔龍瑛宗文學館2月2、5、6日都有開館。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府指出，北埔龍瑛宗文學館2月2、5、6日都有開館。圖／新竹縣政府提供

文化局 圖書館 新竹

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