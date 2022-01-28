春節防疫大眾疏運如臨大敵 竹縣加強高鐵周邊清消

今日是春節9天連假前最後一個上班日，預計傍晚將出現大量返鄉潮，高鐵防疫如臨大敵，新竹縣長楊文科率縣府團隊，下午2時視察新竹高鐵站防疫及周邊道路疏運措施，要求環保局加派人力加強場站周邊環境清消，讓縣民安全、放心地回到家鄉。

因應春節疏運，1月27日至2月7日，台灣高鐵全線共加開463班次，12天提供2179班次列車的旅運服務，高鐵新竹站專員朱育昀指出，旅客易接觸的閘門、手扶梯及櫃檯等加強消毒，列車廂內也全面禁止飲食，高鐵新竹站共有3個出入口及站內設有實聯制QR碼，請民眾務必配合防疫措施。

楊文科表示，新竹縣計程車公會在春節安排司機服務鄉親返家，今天也特別感謝他們的辛勞，並宣導防疫措施，讓乘客有安全的乘車環境，同時縣府警察局針對高鐵周邊交通疏運也要做好萬全準備，讓旅客走出高鐵站就能順暢返家。

新竹區監理所所長吳季娟表示，為讓民眾能平安愉快返鄉過年，除了公共運輸採取各項防疫措施外，再次呼籲勿搭白牌車，避免造成防疫破口。新竹縣從1月29日凌晨0點起，一直到2月6日晚間12點整，共計9天的計程車費率，將按原價加收30％。