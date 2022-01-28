快訊

北市2.5級警戒餐廳有條件內用 柯文哲：12歲以下不限

分析391名Omicron確診個案 羅一鈞提醒勿用「一症狀」判定

春節防疫大眾疏運如臨大敵 竹縣加強高鐵周邊清消

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府環保局加派人力，進行高鐵場站周邊環境的清消工作。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府環保局加派人力，進行高鐵場站周邊環境的清消工作。圖／新竹縣政府提供

今日是春節9天連假前最後一個上班日，預計傍晚將出現大量返鄉潮，高鐵防疫如臨大敵，新竹縣長楊文科率縣府團隊，下午2時視察新竹高鐵站防疫及周邊道路疏運措施，要求環保局加派人力加強場站周邊環境清消，讓縣民安全、放心地回到家鄉。

因應春節疏運，1月27日至2月7日，台灣高鐵全線共加開463班次，12天提供2179班次列車的旅運服務，高鐵新竹站專員朱育昀指出，旅客易接觸的閘門、手扶梯及櫃檯等加強消毒，列車廂內也全面禁止飲食，高鐵新竹站共有3個出入口及站內設有實聯制QR碼，請民眾務必配合防疫措施。

楊文科表示，新竹縣計程車公會在春節安排司機服務鄉親返家，今天也特別感謝他們的辛勞，並宣導防疫措施，讓乘客有安全的乘車環境，同時縣府警察局針對高鐵周邊交通疏運也要做好萬全準備，讓旅客走出高鐵站就能順暢返家。

新竹區監理所所長吳季娟表示，為讓民眾能平安愉快返鄉過年，除了公共運輸採取各項防疫措施外，再次呼籲勿搭白牌車，避免造成防疫破口。新竹縣從1月29日凌晨0點起，一直到2月6日晚間12點整，共計9天的計程車費率，將按原價加收30％。

縣府交旅處也將位在高鐵新竹站的觀光1、2、5號公車轉為春節免費公車，於2月3日至6日提供服務，而觀光6號則在竹東火車站提供服務，詳情請上新竹縣智慧公車便民查詢網站https://ibus.hsinchu.gov.tw/

新竹縣長楊文科向計程車司機宣導防疫措施。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科向計程車司機宣導防疫措施。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科在春節放假前夕，率縣府團隊前往新竹高鐵站視察交通疏運及環境防疫整備工作，台灣高鐵新竹站專員朱育昀說明整備狀況。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科在春節放假前夕，率縣府團隊前往新竹高鐵站視察交通疏運及環境防疫整備工作，台灣高鐵新竹站專員朱育昀說明整備狀況。圖／新竹縣政府提供

新竹 高鐵 春節

延伸閱讀

藝人郭子乾號召捐快篩試劑 竹縣府將配給基層診所

演茶葉大王生感情 郭子乾號召診所捐竹縣2880劑快篩劑

竹縣取消新春團拜發紅包 鴻佰新竹廠二採1261人全陰　

新竹尖石有確診足跡急設3處篩檢站 楊文科鞠躬感謝醫護

相關新聞

走春來竹縣賞光藝、燈籠祕境 龍瑛宗文學館這3天開館

新竹縣政府邀請民眾於春假連假期間，到竹北市東興圳及新瓦屋走春，欣賞光藝展、燈籠祕境。竹東鎮蕭如松藝術園區1月31日到2月...

春節防疫大眾疏運如臨大敵 竹縣加強高鐵周邊清消

今日是春節9天連假前最後一個上班日，預計傍晚將出現大量返鄉潮，高鐵防疫如臨大敵，新竹縣長楊文科率縣府團隊，下午2時視察新...

坤輿案環保署函文苗縣提具體要求 自救會：樂見新發展

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申辦事業廢棄物掩埋場，去年底恢復試運轉的33天期限今天到期，但因居民持續封阻入口，業者難以達成試運...

明春節假期始不必車擠車 至龍潭出遊民眾改走替代道路

農曆春節連續假期明起至2月6日連續9天，許多民眾都已經規劃好返鄉過節及出遊走春行程，龍潭警分局提醒民眾，桃園龍潭石門水庫...

桃園部分公車站名變更非民所望 交通局：以路名、景點為原則

桃園中壢區環中東路有部分公車站名及公車路線圖不相符，讓民眾霧煞煞，深怕不熟悉的外地人誤會，不過環中東路上公車其中一站名為...

年傳140件車禍 國2南桃園交流道周邊平面汽機車分流

桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段交匯處，路口旁就是國道2號南桃園交流道，往來車輛眾多，常因車輛交會發生事故，近年平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。