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坤輿案環保署函文苗縣提具體要求 自救會：樂見新發展

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
反坤輿自救會春節期間仍將排3班在抗爭現場護守。圖／民眾提供
反坤輿自救會春節期間仍將排3班在抗爭現場護守。圖／民眾提供

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉申辦事業廢棄物掩埋場，去年底恢復試運轉的33天期限今天到期，但因居民持續封阻入口，業者難以達成試運轉條件，必須申請展延或重提試運轉申請，但環保署昨天發函縣府要求本案變更或展延試運轉計畫申請，核准前應先釐清入口處水泥建物、溜池是否使用等牽涉全案規避環評與否的爭議。自救會雖樂見這項發展，但也強調春節期間仍將分3班輪流守護現場，並以撤銷全案興辦事業計畫為目標。

環保署27日發函縣府指出，依「反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會」提供的相關佐證資料，入口處水泥建物及龍昇段844地號土地之溜池，坤輿公司是否確實有使用？要求縣府釐清並確認已取得的同意設置文件有無疑義，未來如接獲本案變更或展延試運轉計畫申請，核准前應先釐清相關疑義，避免造成後續爭議及困擾。

苗栗縣環保局表示，坤輿案達到試運轉的條件，必須連續2天進場的掩埋量必達到每日申請量的八成以上，也就是一天152公噸以上，但全案核准從去年12月27日到今天共33天的恢復試運轉期限，業土除第一天機具、覆土進場，其他時間因民眾抗爭，廢棄物 一直無法進場掩埋，無法達成試運轉的要求條件，業者今天未在期限提出展延，但日後可重提試轉運申請計畫，環保署函文要求縣府准駁申請須先釐清疑義，縣府將依法行政。

環保局指出，坤輿案遭居民及自救會質疑當初為規避環評，申請開發面積刻意不足2公頃，如果入口處水泥建物、溜池等被認定確實使用，業者將面臨違規超限使用問題，申請案加總面積也將逾2公頃。

環保署函文提出具體要求，被反對及抗爭坤輿案的地方人士視為「迎來可能的曙光」。自救會長陳清鑫強調，自救會及鄉親態度不會鬆懈，春節期間仍將排3班守護家園，全案已20年，有緃容放水、規避環評等問題，自救會將抗爭直到全案被撤銷為止。

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