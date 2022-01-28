明春節假期始不必車擠車 至龍潭出遊民眾改走替代道路
農曆春節連續假期明起至2月6日連續9天，許多民眾都已經規劃好返鄉過節及出遊走春行程，龍潭警分局提醒民眾，桃園龍潭石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估期間將吸引大量遊客進入，因此規劃替代道路供民眾不必車擠車。
龍潭區知名景點石門水庫、小人國及六福村等遊樂區周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，由於國道三號新增設的高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣台三線主要道路，龍潭察分局建議民眾如欲前往旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區，因為新的高原交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。
另請民眾特別留意，春節連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可直撥龍潭警分局勤務中心電話034891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。
龍潭警分局長蔡坤益呼籲民眾勿任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間。
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