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藝人郭子乾號召捐快篩試劑 竹縣府將配給基層診所

中央社 / 新竹縣28日電

藝人郭子乾今天號召台中晨悅診所，捐贈2880劑家用快篩試劑給竹縣府，縣長楊文科說，將配給縣內基層診所，讓有呼吸道症狀民眾就醫時，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

郭子乾在戲劇「茶金」中扮演「茶虎」吉桑，戲劇帶動北埔等地的觀光熱潮，郭子乾說，因演出茶金後，客語講得更好，也對竹縣有特別的感情，未來，最想到尖石鄉司馬庫斯賞櫻花。

郭子乾表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，希望「全民防疫，大家一起全心抗疫」，因此，這次捐贈家用快篩試劑，讓民眾可以進行居家篩檢。

衛生局指出，此次獲家用快篩試劑2880劑，將委由新竹縣醫師公會配發給基層診所，若有呼吸道症狀的民眾就醫時，由醫師做專業的評估與判斷後，發放快篩試劑給民眾自行檢驗，讓這些快篩試劑，能發揮最大的功效。

衛生局說，若居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近的社區採檢院所（ https://reurl.cc/MArG1L）進一步做PCR檢驗，民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，尤其使用過採檢器材請用塑膠袋密封包好，並帶至社區採檢院所，交由院所人員處理。

快篩 衛生局 醫師

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