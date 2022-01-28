桃園部分公車站名變更非民所望 交通局：以路名、景點為原則

桃園中壢區環中東路有部分公車站名及公車路線圖不相符，讓民眾霧煞煞，深怕不熟悉的外地人誤會，不過環中東路上公車其中一站名為「榮安一街口」，前陣子更名為「環中榮安一街口」，不過早再前年底當地居民就希望能修改為社區的名稱，不過桃市府交通局婉拒，現公車站更名，讓人質疑交通局打臉自己；交通局也回應表示，這是經過會勘所做的決定。

市議員謝美英指出，環中東路「榮安一街口」公車站名已許久，前陣子更名為「環中榮安一街口」，據了解，原本預計更名為更長的「環中東路、榮安一街口」，是社區及地方人士覺得不妥，才沒有出現落落長的站名。

謝美英表示，前年底，位於環中東路的「環中音樂季」社區反映，居民希望社區大門前的公車站名「榮安一街口」，能比照下一站站名「環中愛樂」一樣用社區命名，讓站牌名稱一致又清楚；不過與交通局會勘，得到的答案是交通局新設「內規」不能以社區命名；二來，如果更動站名，影響所及是沿線站牌資訊都要更新，沒有預算可執行。

居民們也能理解當初最後的決定，怎料事隔一年，交通局將站牌名稱更名為「環中榮安一街口」，還只更動了公車路線圖，與站牌名稱不符，讓人一頭霧水，難道這種改法就符合內規、就不必花錢。

交通局公共運輸科股長吳忠賢解釋，因當地社區眾多，因此用誰命名都不對，且已經訂好的站名若更動，是沿線的所有公車路線圖都需更換，非單單一站的事情，若真要更名則需有實質意義。

吳忠賢說，經評估以鄰近道路命名並無不妥，且為提升公車站名辨別度，自2020年起本市公車站名主要以路名、重要地標及景點作為命名，而不再採納社區名稱；去年10月再次辦理會勘討論更名事宜，經查於榮安一街上也有「榮安一街」公車站，為避免混淆故與會單位共同決議調整為「環中榮安一街口」。