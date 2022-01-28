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新竹市府打造多座裝置藝術 春節來趟尋虎之旅

中央社 / 新竹市28日電

新竹市政府在舊城區打造多座老虎裝置藝術，新竹市長林智堅邀請民眾於春節期間到新竹市走春欣賞，還可到廟宇參拜「虎爺」，來趟尋虎之旅。

林智堅於新竹市政府今天發布的新聞稿中表示，虎年即將到來，新竹市藏有許多老虎，包括新竹市動物園2月1日初一就開園，民眾可入園觀賞應景的孟加拉虎兄弟「六福」、「來福」的可愛模樣。

林智堅指出，除了動物園的真實老虎，舊城區東門城與護城河即日起至2月28日也有老虎主題的靜態裝置藝術展演。

林智堅表示，民眾到新竹市區圓環中央的東門城可看見4公尺高的「光虎」裝置藝術，每晚5時30分至10時之間，每半小時還有5分鐘「光虎」虎嘯燈光秀。

林智堅表示，探訪「光虎」後，也可順著東門城地下道至護城河，沿岸有以「虎嘯生風」為主題的5件裝置藝術，其中包括藝術家結合河畔林蔭，投影出虎掌腳印，讓觀眾感受身旁彷彿有隻老虎，看得到卻抓不著。

另外，新竹市都城隍廟、普天宮、香山天后宮、香山財神廟、南寮富美宮等都有「虎爺」神像，而虎爺台語發音近似富有「好野」意思，邀民眾到竹市走春、參拜，來趟「尋虎之旅」，讓今年更順利、賺大錢。

新竹 林智堅 裝置藝術

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