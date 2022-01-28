影／徐耀昌拜早年 配合防疫取消逐一發放福袋
苗栗縣政府迎接農曆新年，縣長徐耀昌上午帶領幹部到各辦公大樓及府外局向員工賀年、慰問值班同仁，今年配合防疫，徐耀昌取消往年逐一發放福袋給員工的方式，改為致贈各局處由主管轉發，他馬不停蹄奔走各局處，感謝團隊過去一年堅守崗位的辛勞，期許大家趁9天春節連假休息放鬆，春節後回歸崗位，繼續努力服務鄉親。
徐耀昌一早由秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添及行政處長許淑娥等人陪同，分別前往衛生、環保、消防、文觀、警察、稅務局及第二辦公大樓、第一辦公大樓向縣府員工拜年，徐耀昌首站率隊前往衛生局，強調兩年來衛生局團隊因疫情，不辭辛勞、日以繼夜，假日也待命整備各項防疫，包括快篩、檢測、打疫苗等，過程中還要忍受鄉親負面情緒，但大家仍全心服務，與鄉親共同抵擋疫情，要致上最高謝意。
徐耀昌說，今年比照往例向各局處拜年發福袋，但因疫情取消逐一發放方式，改交由局處長統籌發放，感謝縣府團隊協助推動縣政，期待各局處持續努力，保有「創新、求變、接地氣」精神與理念，為苗栗鄉親謀取最大福祉，讓苗栗未來「好還要更好」。
徐耀昌提醒，因應春節連假，預估大批返鄉民眾以及遊客，在無法維持社交距離情況下，都務必戴好口罩，肥皂勤洗手，落實個人衛生自主管理，希望大家都能健康快樂迎新年，祝賀新年快樂，虎年行大運。
農曆新年是虎年，縣府的新春福袋設計以石虎形象的苗栗吉祥物「貓裏喵」作為主視覺，印上金虎迎春、虎年行大運、2022壬寅年招財虎新春快樂等字樣。縣府表示，因應疫情今年取消各地廟宇發福袋的活動，將交由廟方主委放廟內供民眾索取，福袋放置地點包括頭份昊天宮、福德祠、義民廟、永貞宮、竹南五穀宮、龍鳳宮、慈裕宮、後龍慈雲宮、造橋天賜佛院、苗栗玉清宮、大明寺，由於數量有限，各地點送完為止。
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