影／徐耀昌拜早年 配合防疫取消逐一發放福袋

苗栗縣政府迎接農曆新年，縣長徐耀昌上午帶領幹部到各辦公大樓及府外局向員工賀年、慰問值班同仁，今年配合防疫，徐耀昌取消往年逐一發放福袋給員工的方式，改為致贈各局處由主管轉發，他馬不停蹄奔走各局處，感謝團隊過去一年堅守崗位的辛勞，期許大家趁9天春節連假休息放鬆，春節後回歸崗位，繼續努力服務鄉親。

徐耀昌一早由秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添及行政處長許淑娥等人陪同，分別前往衛生、環保、消防、文觀、警察、稅務局及第二辦公大樓、第一辦公大樓向縣府員工拜年，徐耀昌首站率隊前往衛生局，強調兩年來衛生局團隊因疫情，不辭辛勞、日以繼夜，假日也待命整備各項防疫，包括快篩、檢測、打疫苗等，過程中還要忍受鄉親負面情緒，但大家仍全心服務，與鄉親共同抵擋疫情，要致上最高謝意。

徐耀昌說，今年比照往例向各局處拜年發福袋，但因疫情取消逐一發放方式，改交由局處長統籌發放，感謝縣府團隊協助推動縣政，期待各局處持續努力，保有「創新、求變、接地氣」精神與理念，為苗栗鄉親謀取最大福祉，讓苗栗未來「好還要更好」。

徐耀昌提醒，因應春節連假，預估大批返鄉民眾以及遊客，在無法維持社交距離情況下，都務必戴好口罩，肥皂勤洗手，落實個人衛生自主管理，希望大家都能健康快樂迎新年，祝賀新年快樂，虎年行大運。