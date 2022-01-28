年傳140件車禍 國2南桃園交流道周邊平面汽機車分流

桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段交匯處，路口旁就是國道2號南桃園交流道，往來車輛眾多，常因車輛交會發生事故，近年平均每年140件。桃園市交通局今天公告，大興西路三段（國際路二段往文中路方向路段）2月25日起實施尖峰時段汽機車分流，機車須改走大興西路三段380巷續行。

桃園市交通局指出，因為緊鄰國道交流道，大興西路三段與國際路二段可說是桃園進、出城主要道路，但國道車流經常回堵到平面車道，導致當地交通壅塞。另外，根據警察局統計，該路口一年約有140件車禍，顯有改善必要。

交通局經過評估，決定2月25日、228連假之前，實施大興西路3段（國際路二段至文中路）汽機車分流，訂上午6時至8時30分、下午5時至6時30分為尖峰時段，尖峰時段機慢車須改道行駛大興西路三段380巷續行，減少車輛交織衍生事故問題。

該路口目前已立起車輛分流告示牌，已有部分機車族即使非尖峰時段也改走大興西路380巷續行，交通局表示，辦法2月25日實施之後，民眾如未依規定行駛，就會違反道路交通管理處罰條例，可能面臨900元到1800元罰款。