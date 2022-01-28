聽新聞
test
0:00 / 0:00
年傳140件車禍 國2南桃園交流道周邊平面汽機車分流
桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段交匯處，路口旁就是國道2號南桃園交流道，往來車輛眾多，常因車輛交會發生事故，近年平均每年140件。桃園市交通局今天公告，大興西路三段（國際路二段往文中路方向路段）2月25日起實施尖峰時段汽機車分流，機車須改走大興西路三段380巷續行。
桃園市交通局指出，因為緊鄰國道交流道，大興西路三段與國際路二段可說是桃園進、出城主要道路，但國道車流經常回堵到平面車道，導致當地交通壅塞。另外，根據警察局統計，該路口一年約有140件車禍，顯有改善必要。
交通局經過評估，決定2月25日、228連假之前，實施大興西路3段（國際路二段至文中路）汽機車分流，訂上午6時至8時30分、下午5時至6時30分為尖峰時段，尖峰時段機慢車須改道行駛大興西路三段380巷續行，減少車輛交織衍生事故問題。
該路口目前已立起車輛分流告示牌，已有部分機車族即使非尖峰時段也改走大興西路380巷續行，交通局表示，辦法2月25日實施之後，民眾如未依規定行駛，就會違反道路交通管理處罰條例，可能面臨900元到1800元罰款。
另外，桃園市中壢火車站前圓環廣場現有微笑單車 （ U-bike）站，但為配合交通部鐵道局工程，將於2月7日進行調整，新站位置將改到前站出口右側（往中和路方向）區域，交通局提醒民眾多加注意並持續支持大眾運輸系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言