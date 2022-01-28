「臭到整條街聞得到！」居民抗議桃園龜山成垃圾山
桃園垃圾處理問題再浮上檯面，龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到，質疑市府垃圾清運量能有問題，應盡速解決。市府環保局表示，場區內每日均派員噴灑藥劑除臭及維護管理，已盡量減少垃圾暫置量，加上觀音生質能中心將正式運轉，可提高垃圾處理量能，「呼籲政治人物勿做選舉秀。」
「臭死了！臭到整條街都聞得到」龜山區文青里、文化里、舊路里、樂善里等4區里民今天在大埔垃圾轉運站前舉布條，抗議市府讓龜山成了垃圾山。吳姓居民說，文化里位在大埔暫存場上方，過去聞不到異味，但最近只要晴天就會聞到腐臭，但講了也沒用，市府也沒人處理。
民眾黨立委賴香伶助理陳泓維說，過去轉運站多暫置龜山區的垃圾，但最近他追蹤垃圾車的即時動態，發現包括桃園區市中心、大檜溪、大樹林、埔仔等地的垃圾全都送到大埔暫存場。
陳泓維表示，大埔暫存場堆置的垃圾昨天看已堆置4層樓高，一直到居民要抗議，環保局今早才趕緊清出6車的垃圾，這幾個月來垃圾在外曝曬，腐臭味飄散頻率越來越頻繁，讓當地民眾苦不堪言，而桃園有1座焚化爐及4處垃圾掩埋場，大埔暫存場的問題恐怕只是冰山一角。
環保局長呂理德表示，龜山大埔轉運站使用超過20年，主要是暫置龜山及鄰近區域部分垃圾，於隔日轉運處理，而龜山轉運站地處偏遠，周遭大多為墳墓，且場區內每日均派員噴灑藥劑除臭，減少垃圾暫置量，干擾已降至最小。
呂理德表示，桃園市共230條垃圾收運路線，若每輛垃圾車都進到新榮焚化爐共需要6小時，但垃圾清運時間只有3小時，為避免垃圾車大塞車，才會設置垃圾轉運站；現在觀音生質能中心即將正式運轉，垃圾處理量能可望提高，環保局也會通盤規畫各區垃圾清運路線，減少各區暫置的垃圾。
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