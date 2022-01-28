快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

「臭到整條街聞得到！」居民抗議桃園龜山成垃圾山

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到。記者朱冠諭／攝影
桃園龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到。記者朱冠諭／攝影

桃園垃圾處理問題再浮上檯面，龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到，質疑市府垃圾清運量能有問題，應盡速解決。市府環保局表示，場區內每日均派員噴灑藥劑除臭及維護管理，已盡量減少垃圾暫置量，加上觀音生質能中心將正式運轉，可提高垃圾處理量能，「呼籲政治人物勿做選舉秀。」

「臭死了！臭到整條街都聞得到」龜山區文青里、文化里、舊路里、樂善里等4區里民今天在大埔垃圾轉運站前舉布條，抗議市府讓龜山成了垃圾山。吳姓居民說，文化里位在大埔暫存場上方，過去聞不到異味，但最近只要晴天就會聞到腐臭，但講了也沒用，市府也沒人處理。

民眾黨立委賴香伶助理陳泓維說，過去轉運站多暫置龜山區的垃圾，但最近他追蹤垃圾車的即時動態，發現包括桃園區市中心、大檜溪、大樹林、埔仔等地的垃圾全都送到大埔暫存場。

陳泓維表示，大埔暫存場堆置的垃圾昨天看已堆置4層樓高，一直到居民要抗議，環保局今早才趕緊清出6車的垃圾，這幾個月來垃圾在外曝曬，腐臭味飄散頻率越來越頻繁，讓當地民眾苦不堪言，而桃園有1座焚化爐及4處垃圾掩埋場，大埔暫存場的問題恐怕只是冰山一角。

環保局長呂理德表示，龜山大埔轉運站使用超過20年，主要是暫置龜山及鄰近區域部分垃圾，於隔日轉運處理，而龜山轉運站地處偏遠，周遭大多為墳墓，且場區內每日均派員噴灑藥劑除臭，減少垃圾暫置量，干擾已降至最小。

呂理德表示，桃園市共230條垃圾收運路線，若每輛垃圾車都進到新榮焚化爐共需要6小時，但垃圾清運時間只有3小時，為避免垃圾車大塞車，才會設置垃圾轉運站；現在觀音生質能中心即將正式運轉，垃圾處理量能可望提高，環保局也會通盤規畫各區垃圾清運路線，減少各區暫置的垃圾。

桃園龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到。記者朱冠諭／攝影
桃園龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得到。記者朱冠諭／攝影

大埔 桃園 垃圾車

延伸閱讀

桃園疫苗隨到隨打站開4天 疫苗充足時間到快打

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

鄭文燦：桃園春節期間2社區採檢站持續服務

桃市府公布疫調足跡 曾赴菜市場、健身房等29處

相關新聞

「臭到整條街聞得到！」居民抗議桃園龜山成垃圾山

桃園垃圾處理問題再浮上檯面，龜山區居民今天抗議，座落於華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」堆積如山，臭味飄散到整個里都聞得...

演茶葉大王生感情 郭子乾號召診所捐竹縣2880劑快篩劑

本土疫情嚴峻，新竹縣也屢傳確診者足跡，藝人郭子乾28日號召台中晨悅診所，捐贈新竹縣政府2880劑新冠肺炎家用快篩試劑，由...

坤輿案 時力籲監委調查苗栗縣府

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場恢復試運轉，引發衝擊環境疑慮，居民組成自救會抗爭。時代力量立委陳椒華與自救會昨前往監察院...

新竹動物園、昆蟲館 大年初一開園

春節年假長達9天，新竹市立動物園、台灣昆蟲館新竹館大年初一就開園，新竹漁港波光市集僅除夕休市，但春節營運因應防疫，同時段...

苗栗傳統工藝種子教師培訓 人間國寶竹藤編大師授課

苗栗縣政府辦理傳統竹籐編織工藝種子教師培訓，由「人間國寶」、竹籐編織重要傳統工藝保存者張憲平開班，指導20名學員習藝，學...

台66線全面高架 公總拚2028年完工

桃園境內的台66線快速道路，由東至西串聯國道3號、國道1號和西濱快速道路，沿線工業區多，道路使用頻繁，但部分路段因銜接平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。