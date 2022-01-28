新竹市府攜手企業送愛心 溫暖逾千名關懷對象

新竹市政府社會處啟動春節關懷送暖機制，與多間企業、社福團體攜手，提供約5000份年節、保暖物資，讓受關懷家庭能在農曆年前獲得資源，一起溫暖過好年。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，農曆年節將至，市府啟動春節關懷機制，由社工們盤點轄內關懷個案、確認生活狀況，各項生活津貼及補助已陸續發放，希望透過強化關懷與連結，讓社會安全網有效接住每位需要幫助的人。

竹市府社會處指出，此次與新竹市19家企業、社福團體攜手，提供約5000份的年節或保暖物資，截至27日共關懷訪視1697人次。

其中，新竹的百貨業者舉辦「集米送愛」活動，邀民眾捐款，共購買新竹市農會的1500斤優質好米，贈給新竹市政府社會處；同時啟動年菜募集計劃，為新竹市仁愛兒童之家募得2萬5000元年菜佳餚，讓受助孩童們暖胃又暖心。

社會處表示，各項社福資源皆準備就緒，包括家暴個案、列冊關懷的兒少及街友關懷，都在年前做好妥適處理，透過市府各單位衛生局、警察局、民政處等單位，建構綿密安全防護網，讓民眾都能平安過好年。