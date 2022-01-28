演茶葉大王生感情 郭子乾號召診所捐竹縣2880劑快篩劑

本土疫情嚴峻，新竹縣也屢傳確診者足跡，藝人郭子乾28日號召台中晨悅診所，捐贈新竹縣政府2880劑新冠肺炎家用快篩試劑，由縣長楊文科代表受贈，楊文科表示，這些快篩試劑將委由新竹縣醫師公會配給縣內基層診所，有呼吸道症狀民眾就醫時，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

郭子乾在戲劇《茶金》中扮演「茶虎」吉桑，再創演藝事業代表作，戲劇也炒紅新竹縣北埔等地的觀光熱潮，郭子乾說，自從演出茶金後，客語講得更好，也對竹縣有特別的感情，難忘在五峰鄉羅山林道拍攝他俯瞰戲中家產「大坪山」的場景，當時凌晨3點就上山，天一亮就開拍，心中充滿感動。

郭子乾號召診所捐贈2880劑快篩試劑，他表示，之前捐過桃園、台中，這次到新竹縣，未來還預計捐贈給台北市政府、南投縣政府，強調全民防疫的重要。晨悅診所公關行銷企畫總監江佳燕指出，本次捐贈的快篩試劑，是從美國原裝進口，總價值約百萬元，每盒有2劑。

新竹縣醫師公會常務理事劉家麟表示，衛福部已在竹北、新豐、湖口、竹東、橫山等地，設有8處免費快篩試劑索取點，因應春節後疫情恐更加嚴峻，公會針對本次獲贈的快篩試劑，預計先保留1000劑，作為春節期間、春節後緊急調撥至縣內疫情熱區使用，剩餘試劑將優先配給縣內耳鼻喉科、小兒科等診所。