竹市府春節關懷送暖 社工24小時輪值不打烊

農曆春節前夕，新竹市政府今天指出，市府社會處已經啟動春節關懷送暖機制，累計關懷訪視1558人次，並與19個企業、社福團體攜手，提供約5000份的年節或保暖物資等照顧，同時也建立春節期間各項社福服務聯繫窗口，社工24小時輪值不打烊，為弱勢家戶打造愛心保護傘。

社會處處長張柔說，社會處長期密切關心需關懷的家庭個案，提供相關資源給予即時協助；年節將至啟動春節關懷機制，各項生活津貼及補助都在今天發放完畢，社工們也再次盤點所有個案透過電訪、家訪，確認所需關懷家庭與民眾生活狀況，確保社會安全網有效接住每位需要幫助的人，春節期間也會有社工即時提供協助。

張姓單親媽媽獨自扶養3名小孩，其中最小的孩子未滿1歲，奶粉尿布開銷龐大，市府社會處指出，社工員評估春節期間張小姐急需民生物資，媒合善心人士提供的白米、嬰兒奶粉及尿布，並讓張小姐至愛心福利社領取生活物資，希望他們1家4口能溫暖過好年。

社會處強調，列冊關懷的兒少們已逐一確認照顧情形，並在年前做好妥適的處理，提供必要的協助措施；針對家暴案件會先確認安全計畫執行狀況，與警察局密切合作預防家庭暴力發生，必要時由警方協助，透過市府各單位衛生局、警察局、民政處等單位，建構綿密安全防護網。