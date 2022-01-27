台66線全面高架 公總拚2027年完工

桃園境內的台66線快速道路，由東至西串聯國道3號、國道1號和西濱快速道路，沿線工業區多，道路使用頻繁，但部分路段因銜接平面道路，車流易受號誌影響，也容易致生車禍。公路總局計畫將台66全線高架，增進車流順暢，也減少車禍機率，改善工程總經費80億已獲行政院國發會支持，修正後將報行政院核定，預計2028年完工。

公路總局西濱北工處指出，台66線雖是快速道路，沿線均高架化，但起點到9公里處目前有5處回到地面與台15線、桃89、桃94、桃84和桃82等平面面道路交會，往來車流容易受平面路口號誌影響，衍生交通壅塞情形，另快速道路限速較高，與一般平面道路交會也容易致生危險。

西濱北工處表示，台66線起點附近至9公里附近，近年因為工廠進駐，大貨車往來頻繁，交通安全風險增加，原本2016年僅1件A2車禍，2017年增加到4件A2，2018年則有1件A1車禍、9件A2車禍，因此著手規劃全線高架改善工程，目前可行性評估與環差均通過，國發會也原則上同意修正案內容，將報行政院核定，核定通過就可開始執行。

桃園市長鄭文燦表示，台66全線高架化之後，原本銜接平面道路的路段事故率可望降低60%，未來也用路人也不用下平面道路才能接台61線西濱快速道路，對於提升地區交通運轉有相當助益。

桃園市交通局表示，台66線高架化之後，原本與平面道路連接的方式將從5個路口改為黃厝與樹仔腳2個交流道，交通局會積極協助公總取得相關用地。