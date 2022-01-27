影／苗栗四鄉鎮 新增YouBike站點今啟用

苗栗縣公共自行車在苑裡、通霄、後龍及公館4鄉鎮建置站點完成，上午11點系統開通啟用，每鄉鎮各5個站點，總計20站，縣府除新増4鄉鎮的自行車站點，現有的苗栗、竹南及頭份也將在3月底前再各增5個站點，總計15站，以加密現有地區站點數量，服務更多民眾及遊客。

縣府工務處指出，苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）第一階段規畫在人口規模10萬上下的城鎮設置，包括苗栗、竹南、頭份2018年9月全數30站開通啟用，廣受民眾好評，至去年12月底，累計騎乘次數已突破288萬人次、減碳量約達1789公噸。為提供更多縣民行的便利、減輕市區空汙及享受公共自行車的便利，縣府辦理站點擴充，選擇人口3萬以上的鄉鎮，規畫在苑裡、通霄、後龍及公館各建置5站。苗栗、頭份及竹南也各增設5站，合計將擴充達35站、630輛車。

工務處表示，4鄉鎮新建置的站點分別是苑裡（國立苑裡高中、苑裡鎮立圖書館、苑裡體育場、山腳國小、苑裡火車站）、通霄（通霄火車站、通霄鎮公所、白沙屯火車站、拱天宮、台鹽通霄觀光園區）、後龍（後龍火車站、仁德醫專、維真國中、客家圓樓高鐵苗栗站、清海宮）、公館（公館農會、公館夜市停車場、公館鄉立圖書館、公館國中、苗栗特色館）共20站。

公共自行車站點擴充啟用典禮上午在縣府第一辦公大樓舉行，縣長徐耀昌、議長鍾東錦及相關鄉鎮首長上午11點共同啟動系統，擴充站點加入運轉，縣府並宣布前30分鐘免費騎乘補貼及保險措施，仍將維持到年底；即日起至2月28日，每騎5次還可獲1次抽獎機會，騎愈多中獎機率愈高。