竹縣春節疫苗不打烊 19院所供3500劑接種

新竹縣政府今天表示，春節間便民接種，從1月31日到2月6日有19家院所提供各廠牌疫苗3500劑，民眾可上衛生局網站查詢或致電院所再前往，或可現場隨到隨打。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，從1月31日（除夕）到2月6日（初六）縣內有19家醫療院所，提供各廠牌COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗共3500劑，民眾可利用電話、網路預約，或是隨到隨打，也呼籲民眾趁休假期間，盡快施打疫苗，增強保護力。

縣府表示，若民眾選擇隨到隨打服務，也請在現場耐心等候，並戴好口罩，保持社交距離。

衛生局提醒民眾，接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡），若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後，才能順利完成接種，接種疫苗後，仍須做好個人防疫措施，才能健康平安過好年。