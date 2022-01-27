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竹北縣政十三路通學步道啟用 學童不再與車爭道

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
歷經4年爭取，新竹縣竹北市縣政十三路通學步道終於完工啟用，學童走在綠色通學步道上更安全。記者巫靜婷／攝影
歷經4年爭取，新竹縣竹北市縣政十三路通學步道終於完工啟用，學童走在綠色通學步道上更安全。記者巫靜婷／攝影

歷經4年爭取，新竹縣竹北市縣政十三路通學步道終於完工啟用，竹北市民代表何宜芯、蔡蕥鍹與中崙里長李金對等人，27日上午會勘新啟用的通學步道，附近家長表示，有人行道讓孩子步行上下學更安心。市民代表也呼籲縣府應重視有申請標線型人行道需求的學校，讓孩子走路上下課不再與車爭道。

竹北市民代表何宜芯指出，縣政十三路於2017年就有民眾陳情要設置通學步道，縣府也有納入道安會報會勘，最後卻不了了之，直到2019年再有民眾向代表和里長陳情，才再次推動設置通學步道，但過程屢受部分住戶反彈，有住戶不願家門前被畫人行道，也擔心自家停車空間因此受限。

何宜芯表示，縣政十三路通學步道經過民代與民眾集結周邊5大社區，與串聯鄰近博愛國小、博愛國中家長簽名連署，並於去年9、11月共召開2場說明會，展現優勢民意，最終促使公所克服反對聲浪，以開口契約方式請顧問公司規畫。綠底漆的通學步道總規畫經費約340萬元，其中人行道部份約65萬元，於今年1月中旬完工。

縣政十三路為連接福興路、光明六路的主要道路之一，也是博愛國中、博愛國小學童上下學的路線，中崙里長李金對指出，過去走路上課的學童，以及要到中醫大新竹附設醫院看醫生的老人家，都得穿梭車陣中，人車爭道，險象環生。

李金對表示，起初部分住戶反對通學步道設置，擔心自家停車空間受限，因此後續在步道規畫時，特別保留路邊停車空間，感謝附近居民配合。通學步道設置後，能讓該區7棟大樓共1000多戶住戶，行走於馬路上更安全，步道啟用後大家也都很守規矩走在人行道上。

楊姓家長今日到場關心通學步道，她表示，大樓住戶有很多媽媽在園區上班，上下班時間塞車嚴重，有了通學步道能讓孩子自己走路上、下課更節省時間，也讓家長更安心，笑說這是「最棒的新春禮物」。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，新竹縣有23所百年老校，可以透過通學步道的設置、修建，改善舊有人行道、校園圍籬，街道市容景觀等，打造城市「綠園道」，盤點目前向縣府申請標線型人行道需求的學校，包含竹北高中、鳳岡國中、成功國中、竹北國中、勝利國中、東海國小、麻園國小等，呼籲縣府持續加油，向中央爭取經費，嘉惠竹北學童。

歷經4年爭取，新竹縣竹北市縣政十三路通學步道終於完工啟用，學童走在綠色通學步道上更安全。記者巫靜婷／攝影
歷經4年爭取，新竹縣竹北市縣政十三路通學步道終於完工啟用，學童走在綠色通學步道上更安全。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市縣政十三路為連接福興路、光明六路的主要道路之一，也是博愛國中、博愛國小學童上下課的路線，過去許多民眾路邊停車，造成人車爭道、險象環生。圖／讀者提供
新竹縣竹北市縣政十三路為連接福興路、光明六路的主要道路之一，也是博愛國中、博愛國小學童上下課的路線，過去許多民眾路邊停車，造成人車爭道、險象環生。圖／讀者提供

人行道 北市 新竹

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