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苗縣65歲長者2月7日造冊接種第3劑 移工達50人明起快篩

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌上午召集各局處在衛生局召開防疫整備會議，作出各項裁示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午召集各局處在衛生局召開防疫整備會議，作出各項裁示。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣苑裡鎮出現桃園確診者案18613的足跡，縣府宣布今天下午1點到4點在苑裡鎮設置社區快篩站，針對與案18613足跡重疊的鄉親提供快篩。春節將屆，但國內本土疫情再起，苗栗縣長徐耀昌上午召集各局處在衛生局召開防疫整備會議，裁示65歲以上長者的第3劑疫苗施打，將從2月7日起展開造冊通知作業，縣內聘雇移工50人以上的事業單位明天起將全面辦理快篩。

桃園市確診幼教女老師案18613，元月22、23日曾返回苗栗縣苑裡鎮娘家探親，苗栗縣衛生局目前已匡列親友3人、3處足跡接觸者20人進行採檢，實聯制71通也陸續通知採檢中，今天下午設置社區快篩站的地點在水坡里往大山母牧場國三橋下（現為清潔隊停車場）。苗栗縣衛生局提醒，前往快篩民眾請攜帶身分證及或健保卡，勿搭乘大眾運輸工具，並請全程配戴醫用口罩，如無法在今天下午至快篩站快篩者，請於28日上午9至12點至苑裡李綜合醫院篩檢站篩檢。

徐耀昌上午在衛生局主持防疫整備會議裁示，要求相關單位檢視且落實移工工作場所及住宿空間的防疫管理，1月28日起苗栗縣聘雇移工達50人以上的事業單位全面辦理快篩並加強職場防疫措施。 此外，農曆過年9天期間仍持續提供新冠疫苗接種服務，由縣府協調9家醫院及24間診所共開設201個診次供鄉親施打疫苗。 為守護長者健康，65歲以上長者及55歲以上原住民，過年後將採造冊由村里長發放通知的方式，安排進行新冠疫苗接種。

衛生局說明縣內目前防疫狀況及量能指出，苗栗縣自去年7月22日統計至今年1月24日，已186天無本土病例，目前全縣健康監測共100人，列為居隔有56人（數字每日浮動），專責病房現階段75床，當收治能量達60％，可於3日內徵用到150床，做好全面啟動及分階段因應的準備。防疫旅館目前4家共163間房，員工22人、防疫計程車13人、保全2人，每周都定期快篩。

苗栗縣長徐耀昌上午召集各局處在衛生局召開防疫整備會議，作出各項裁示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午召集各局處在衛生局召開防疫整備會議，作出各項裁示。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮出現桃園確診者案18613的足跡，縣府宣布今天下午1點到4點在苑裡鎮設置社區快篩站。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣苑裡鎮出現桃園確診者案18613的足跡，縣府宣布今天下午1點到4點在苑裡鎮設置社區快篩站。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 快篩 苗栗縣

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