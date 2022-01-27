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錢都介壽店員工採檢結果出爐 鄭文燦：事件與西堤不同

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市長鄭文燦今早主持地方防疫會議表示，八德區錢都涮涮鍋介壽店傳群聚感染，目前員工經過採檢，全數陰性，與西堤案不同，其風險較大在於16日用餐民眾的交叉感染。

鄭文燦指出，八德區的錢都涮涮鍋介壽店與加貝爾幼兒園確診事件有關聯性，疫調人員目前發現幼兒園1名幼童確診家人16日曾去過錢都用餐，2案之間有確診者足跡重疊情形，但目前感染源還不明。

鄭文燦表示，錢都介壽店的店員採檢結果都是陰性，用餐民眾的擴大匡列採檢也正在進行中。他也強調錢都介壽店跟西堤案不同，其較大的風險是在16日用餐民眾的交叉感染，目前加起來有4組顧客，1組顧客會連動到加貝爾幼兒園。

另外，因為有幼兒園確診，衍生家長的職場採檢，昨天針對某家長職場採檢了647人，全數陰性，今天還有1000人和750人的職場採檢會進行。

鄭文燦也說，桃園目前有14個社區採檢站，昨天採檢了4890名，而桃園有些確診個案是社區採檢站發現，但目前社區採檢站發現的個案已經相當少，希望接下來社區的風險可控。雖然個案變少代表黑數降低，也代表潛在的傳播鍊不會形成，不過八德這兩起群聚感染事件的感染源有待調查。

幼兒園 鄭文燦 桃園

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