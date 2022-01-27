快訊

北市已規劃防疫升「2.5級」SOP 有狀況就公布「春節做法」

賠更多！太陽花國賠案 二審判北市警局要賠近141萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣召募動保志工隊 即日起至2/18受理報名

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣家畜疾病防治所召募動保志工，經特殊訓練、援證後的動保志工將有保險，讓服務時更安心。圖／新竹縣政府提供
新竹縣家畜疾病防治所召募動保志工，經特殊訓練、援證後的動保志工將有保險，讓服務時更安心。圖／新竹縣政府提供

新竹縣動物保護教育園區興建工程，預計今年9月完工，為提供流浪犬貓更好的照顧，將成立動物保護志工隊，即日起到2月18日受理報名，預計召募50名志工。新竹縣家畜疾病防治所表示，期待更多愛心人士加入，一起給流浪動物溫暖。

家畜疾病防治所表示，召募的志工將協助導覽動物保護教育園區、 照顧流浪動物並增進其社會化、動物認領養及動物保護宣導活動等工作，希望能提升所內動物認領養率及推廣動物保護觀念。未來將依實際服務內容區分為「教育宣導組」及「收容認養組」，並將給予6小時特殊訓練，完成授證的志工也會有保險，讓服務時更安心。

家畜所指出，歡迎年滿20歲身心健康，喜愛動物、尊重生命，有耐心、謙遜有禮、具親和力及高度志願服務熱忱之青年學生與社會人士報名，有居留證的外籍人士也可報名，報名方式請至新竹縣家畜疾病防治所官網，點選公佈欄、公務公告，詳閱計畫書並下載報名表，填妥後檢附相關文件資料以郵寄或親送方式遞送，並於信封註明「報名志工資料」。

家畜所動保課表示，報名成功的民眾，請務必參加2月26日上午9時至下午4時舉行的志工訓練課程，完成計畫內所載相關訓練課程、實習時數與測驗，才能依規定正式成為志工。

新竹 流浪動物 認養

延伸閱讀

桃園女確診者寶山採橘、竹北吃燒烤 竹縣急消毒3足跡

春節遊竹縣不塞車 替代道路報你知

竹縣修正爆竹煙火施放管制 春節施放時間提前2小結束

竹縣取消新春團拜發紅包 鴻佰新竹廠二採1261人全陰　

相關新聞

錢都介壽店員工採檢結果出爐 鄭文燦：事件與西堤不同

桃園市長鄭文燦今早主持地方防疫會議表示，八德區錢都涮涮鍋介壽店傳群聚感染，目前員工經過採檢，全數陰性，與西堤案不同，其風...

竹縣召募動保志工隊 即日起至2/18受理報名

新竹縣動物保護教育園區興建工程，預計今年9月完工，為提供流浪犬貓更好的照顧，將成立動物保護志工隊，即日起到2月18日受理...

桃園黃唐幼園涉抄襲？ 教局：設計不同

斥資7093萬元的桃園市黃唐非營利幼兒園本月才開工，建築主體外觀設計具童趣意象的長頸鹿動物造型樓梯，議員黃敬平昨質疑疑似...

竹森光電案 非都審議 結論未公布

備受爭議的苗栗縣銅鑼鄉竹森光電案，先前由專案小組審查作出「不予許可」建議，昨在縣府進行關鍵的非都審議大會，正反意見討論熱...

竹市宮廟搶頭香喊停 城隍廟取消發放錢母

本土疫情仍嚴峻，中央日前宣布宗教團體停辦遶境、遊行與搶頭香等活動，也不提供籤筒、供盤給民眾使用，民眾出入宗教場所務必落實...

違規餵廚餘 新埔3養豬場挨罰

國內仍禁止199頭以下小型養豬場用廚餘餵豬，竹縣縣家畜疾病防治所昨表示，今年才過3周，已查獲新埔鎮3家小型養豬場違規，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。