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竹縣召募動保志工隊 即日起至2/18受理報名
新竹縣動物保護教育園區興建工程，預計今年9月完工，為提供流浪犬貓更好的照顧，將成立動物保護志工隊，即日起到2月18日受理報名，預計召募50名志工。新竹縣家畜疾病防治所表示，期待更多愛心人士加入，一起給流浪動物溫暖。
家畜疾病防治所表示，召募的志工將協助導覽動物保護教育園區、 照顧流浪動物並增進其社會化、動物認領養及動物保護宣導活動等工作，希望能提升所內動物認領養率及推廣動物保護觀念。未來將依實際服務內容區分為「教育宣導組」及「收容認養組」，並將給予6小時特殊訓練，完成授證的志工也會有保險，讓服務時更安心。
家畜所指出，歡迎年滿20歲身心健康，喜愛動物、尊重生命，有耐心、謙遜有禮、具親和力及高度志願服務熱忱之青年學生與社會人士報名，有居留證的外籍人士也可報名，報名方式請至新竹縣家畜疾病防治所官網，點選公佈欄、公務公告，詳閱計畫書並下載報名表，填妥後檢附相關文件資料以郵寄或親送方式遞送，並於信封註明「報名志工資料」。
家畜所動保課表示，報名成功的民眾，請務必參加2月26日上午9時至下午4時舉行的志工訓練課程，完成計畫內所載相關訓練課程、實習時數與測驗，才能依規定正式成為志工。
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