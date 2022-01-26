桃園113萬筆土地將納國土計畫管 鄭文燦：讓資源合理運用

桃園市國土計畫去年10月完成功能分區公展，市長鄭文燦今表示全市113萬餘筆土地無論是否為屬都市土地，2025年都將納入新的國土計畫管理。不過，桃園目前有6處前瞻計畫核定的產業園區，經發局盡量協助園區在2025年前協助完成報編。

桃園市政府指出，桃園113萬筆土地依中央擬定的通案性劃設原則，將依照功能分成國土保育、海洋資源、農業發展和城鄉發展4大類，進一步細分則有19類，目前正在地方審議會整合討論階段，預計今年6月報內政部審議，期望2025年4月30日公告實施。

鄭文燦表示，新的計畫主要是因應氣候變遷、國土安全和自然人文資產保育，也是讓資源能合理運用，促進都市和產業發展，強化國土敏感地區保育。

鄭文燦說，為了強化分工，整體的桃園市國土計畫由都發局國土計畫科規劃，既有的非都土地由地政局地政科處理，海岸地區和野生動物保育區則分別由環保局海洋管理處、農業局林務科負責。

另外，桃園目前有5個前瞻計畫核定的產業園區，分別是八德大安園區、大園智慧園區、新屋頭洲園區、大溪草厝江園區和平鎮東金園區，鄭文燦也指示經發局協助園區儘速報編。

有關桃園市國土計畫，都發局也成立「桃園市國土資訊站」，提供民眾線上查詢及了解，網址是https://spatialplan.tycg.gov.tw/。