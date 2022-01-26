快訊

踩點範圍驚人！5確診者趴趴走兩禮拜 北市80處足跡一次看

曹西平悼蔡頭「走了不讓人知道」 心疼他憂鬱纏身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園113萬筆土地將納國土計畫管 鄭文燦：讓資源合理運用

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。圖／桃市府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃市府提供

桃園市國土計畫去年10月完成功能分區公展，市長鄭文燦今表示全市113萬餘筆土地無論是否為屬都市土地，2025年都將納入新的國土計畫管理。不過，桃園目前有6處前瞻計畫核定的產業園區，經發局盡量協助園區在2025年前協助完成報編。

桃園市政府指出，桃園113萬筆土地依中央擬定的通案性劃設原則，將依照功能分成國土保育、海洋資源、農業發展和城鄉發展4大類，進一步細分則有19類，目前正在地方審議會整合討論階段，預計今年6月報內政部審議，期望2025年4月30日公告實施。

鄭文燦表示，新的計畫主要是因應氣候變遷、國土安全和自然人文資產保育，也是讓資源能合理運用，促進都市和產業發展，強化國土敏感地區保育。

鄭文燦說，為了強化分工，整體的桃園市國土計畫由都發局國土計畫科規劃，既有的非都土地由地政局地政科處理，海岸地區和野生動物保育區則分別由環保局海洋管理處、農業局林務科負責。

另外，桃園目前有5個前瞻計畫核定的產業園區，分別是八德大安園區、大園智慧園區、新屋頭洲園區、大溪草厝江園區和平鎮東金園區，鄭文燦也指示經發局協助園區儘速報編。

有關桃園市國土計畫，都發局也成立「桃園市國土資訊站」，提供民眾線上查詢及了解，網址是https://spatialplan.tycg.gov.tw/

桃園 鄭文燦 氣候變遷

延伸閱讀

春節防疫 鄭文燦：沒打疫苗盡量不要出門聚餐

西堤事件重演！八德錢都介壽店也傳群聚感染

鄭文燦：桃園餐廳內用座位減半 附設卡拉OK停用

「桃園風險比其他縣市高」鄭文燦：希望中央多配疫苗

相關新聞

桃園113萬筆土地將納國土計畫管 鄭文燦：讓資源合理運用

桃園市國土計畫去年10月完成功能分區公展，市長鄭文燦今表示全市113萬餘筆土地無論是否為屬都市土地，2025年都將納入新...

春節防疫 鄭文燦：沒打疫苗盡量不要出門聚餐

桃園新冠肺炎疫情持續延燒，目前有3條傳播鏈和1名個案感染源不明，市長鄭文燦下午主持地方疫情說明會時宣布餐廳內用規定加嚴，...

西湖溪左岸增12米大道 工務處：未來可取代119縣道

苗栗縣政府在西湖鄉西湖溪左岸從台1線公路開闢通往龍壽橋的路堤共構道路「苗33支線」上午完工通車，這項道路工程全長3.8公...

桃園民代指黃唐幼兒園設計抄襲 教育局：設計不同

桃園龍潭區武漢國中校內的黃唐非營利幼兒園於本月11日舉行開工典禮，預計斥資7093萬元，建築主體外觀設計具童趣意象的長頸...

影／銅鑼8公頃光電案場開發案 保育團體堅決反對到底

苗栗縣銅鑼鄉竹森村有光電業者申請開發約8公頃面積的光電案場，今天上午縣府召開攸關開發案通過與否的「非都審議大會」，台灣石...

竹市宮廟搶頭香喊停 城隍廟開正團拜取消發錢母

本土疫情仍嚴峻，中央日前宣布宗教團體停辦遶境、遊行與搶頭香等活動，也不提供籤筒、供盤給民眾使用，民眾出入宗教場所務必落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。