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春節防疫 鄭文燦：沒打疫苗盡量不要出門聚餐

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天在地方疫情說明會呼籲，春節期間盡量減少群聚和聚餐，沒有打疫苗的民眾盡量不要出門聚餐。圖/桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今天在地方疫情說明會呼籲，春節期間盡量減少群聚和聚餐，沒有打疫苗的民眾盡量不要出門聚餐。圖/桃園市政府提供

桃園新冠肺炎疫情持續延燒，目前有3條傳播鏈和1名個案感染源不明，市長鄭文燦下午主持地方疫情說明會時宣布餐廳內用規定加嚴，媒體追問是否有其他升級措施；對此，鄭文燦表示，桃園已有許多強化措施。

鄭文燦表示，唱歌及運動也要全程戴口罩。市府已經宣布公部門春節前、春節期間和元宵節大型活動延期或取消動態活動，市府的尾牙餐敘也都停止，唱歌及運動也要全程戴口罩。醫院和長照中心也禁止探病，學校也提前放假，今天也新增了餐廳內用規範，也要請各餐廳注意空氣流通和空調換氣問題。

鄭文燦也說，過年期間，盡量減少群聚和聚餐情形，如果民眾沒有打疫苗，也盡量不要出門聚餐。

鄭文燦表示，從今天公布確診個案可發現，龍潭農家樂小吃店、八德錢都涮涮鍋介壽店分別在21日和16日有群聚感染衍伸傳播鏈情形，因此用餐規範確實要提高，細胞簡訊已經發了，希望民眾「只要有去過就站出來採檢」。

另外，有關個案18555情形，衛生局長王文彥表示該案初步疫調平時多在新北及台北活動，其1月20日身體有症狀，使用快篩檢驗呈現陽性，到醫院進一步採檢確診，CT值28，目前匡列12人居家隔離，感染源還在調查中。

鄭文燦 桃園 疫情 新冠肺炎

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